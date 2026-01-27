Laboratorios Rovi: dejar atrás los 74 euros supondría la búsqueda de nuevos objetivos

Se recomienda establecer una orden de protección en los 72,10 euros para limitar riesgos, ya que perder esta zona aumentaría la probabilidad de caídas hacia los 70 euros.

Superar la zona de los 74 euros por acción sería una señal técnica importante, abriendo la puerta a nuevos máximos anuales con primer objetivo en los 78,70 euros.

El 82% de las firmas de análisis recomienda comprar acciones de Rovi, apoyadas en acuerdos con Roche, diversificación de productos y refuerzo de la fabricación para terceros.

El mercado centra la atención en la reunión de la Reserva Federal de EE. UU. (Fed) del miércoles, en la que no se prevén cambios en los tipos de interés, aunque sí se esperan señales sobre posibles ajustes a lo largo del año, junto con la publicación de resultados de las grandes tecnológicas.

El Ibex 35 repuntó ayer un 0,78% y volvió a situarse por encima de los 17.600 puntos, aunque debe buscar un cierre sostenido por encima de los 17.700 puntos, lo que elevaría las probabilidades de atacar máximos históricos. Si analizamos su tabla de integrantes, destacamos hoy martes el comportamiento de las acciones de Laboratorios Rovi.

La farmacéutica está intentando dejar atrás el impacto del profit warning (previsión de beneficios por debajo de lo esperado) y estabilizar sus resultados. El mercado confía en que este ejercicio marque un punto de inflexión y que, a partir de 2026, los beneficios vuelvan a crecer tras varios años de ajustes. Así, el 82% de las firmas de análisis recomiendan comprar acciones de Rovi.

Los acuerdos con Roche, la diversificación de productos y el refuerzo de la fabricación para terceros explican el renovado interés de los inversores, que ven al valor mejor posicionado para una fase de crecimiento más sólida. Además, la mejora del entorno operativo y la normalización de la demanda aportan mayor visibilidad a los resultados futuros de la compañía.

Bajo la lupa técnica y analizando el comportamiento de los títulos de Laboratorios Rovi desde el pasado mes de abril, observamos una pauta de crecimiento constante en una formación de mínimos y máximos crecientes que ha ido impulsando el precio de sus acciones a lo largo de estos últimos meses.

Con un ejercicio 2025 no demasiado brillante para el valor, que solo se revalorizó un 2,60%, Laboratorios Rovi inicia un 2026 con mayores ambiciones, algo que ya se refleja en su gráfico técnico.

Desde abril hasta diciembre, Laboratorios Rovi desplegó una directriz alcista que acompañó el precio de sus títulos en cada fase de ajuste, pero fue tras finalizar el ejercicio 2025 cuando las acciones aceleraron la subida, permitiéndonos dibujar una nueva directriz alcista con una mayor pendiente.

Evolución de las acciones de Laboratorios Rovi Eduardo Bolinches TradingView

De esta manera, Laboratorios Rovi ha sabido romper de forma clara la resistencia que suponían los 65,95 euros por acción y, posteriormente, la zona de los 70 euros, mostrando síntomas de fortaleza y determinación. Estas superaciones confirman la tendencia alcista del valor y aumentan las expectativas de que pueda abordar niveles más elevados en próximas sesiones.

Hay un hecho destacable, y es que, a pesar de que los niveles de sobrecompra sean extremos, Rovi no está teniendo impedimentos para alcanzar nuevos objetivos de forma constante. Así, como niveles de referencia técnica, destacamos la zona de máximos alcanzada el pasado jueves 22 de enero en torno a los 74 euros por acción.

Ahí se sitúa una resistencia clave y determinante, muy próxima al cierre del hueco generado el pasado mes de noviembre en los 74,37 euros. Superar esta zona sería una señal técnica importante y muy positiva, que podría impulsar al valor hacia nuevos máximos anuales si se mantiene la fortaleza del mercado.

De este modo, y considerando esta zona de resistencia, podríamos plantear una estrategia alcista de compra que permitiría introducir una orden en la medida en que veamos a Rovi cerrar dos sesiones diarias consecutivas o una semanal por encima de estos 74,00 euros.

El primer objetivo alcista, una vez se den estas condiciones, estaría situado en los 78,70 euros por acción, que es su siguiente resistencia horizontal. Este nivel coincide con un área de referencia clave en el gráfico, máximos alcanzados a principios de noviembre de 2024 y que podría marcar la consolidación de la subida si el valor logra superarlo con volumen suficiente.

Dado que el índice de referencia Ibex 35 se encuentra cerca de sus máximos históricos, lo que podría provocar alguna fase de ajuste si no encuentra catalizadores suficientes para superarlos, deberemos establecer una orden de protección para limitar riesgos.

Esta medida implicaría que Rovi no pierda la zona de los 72,10 euros según los cierres, ya que, de hacerlo, perforaría su última directriz alcista y aumentaría las probabilidades de regresar al soporte de los 70 euros. Mientras tanto, y si se tiene en cartera, se puede mantener sin problemas.