Dónde invertir en bolsa hoy: valores para protegerse de una continuidad de la corrección

Estas acciones son consideradas opciones defensivas ante una posible continuación de la corrección en los mercados.

El selectivo español y la bolsa estadounidense inician la semana con subidas, acercándose a sus máximos históricos.

El selectivo español comienza la semana con ganancias que permiten de nuevo soñar con los 17.700 puntos como paso previo al ataque de los máximos históricos.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense también comienza la semana con importantes subidas que hacen que los índices se acerquen a sus correspondientes máximos históricos.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

¿En qué deberías invertir según tu edad?:



1) Fluidra: Entramos en el valor al ver que se hace con los 25,55 euros y colocamos una orden de protección en los 25,21 euros en base cierres.

2) Repsol: El valor se ha hecho con la media móvil de medio plazo que pasa por los 15,72 euros, por lo que hemos entrado en el valor y colocado una orden de protección ante la pérdida de los 15,67 euros en base cierres.

3) BBVA: El valor se hace con los 21 euros, y quedan confirmados con un segundo cierre, por lo que entramos colocando una orden de protección ante la pérdida de los 20,87 euros en base cierres.

4) Aena: El valor consigue cerrar por encima de los 25,50 euros, por lo que hemos entrado y colocado una orden de protección ante la pérdida de los 25,14 euros en base cierres.