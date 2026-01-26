Dónde invertir en bolsa hoy: valores para protegerse de una continuidad de la corrección

Estos valores están captando la atención de numerosos inversores por su buen desempeño pese a la volatilidad del mercado.

Para cada valor se han definido niveles específicos de entrada y órdenes de protección para limitar riesgos en caso de caídas.

Se destacan valores como Fluidra, Repsol, BBVA y Aena, que muestran un momento técnico relevante y han sido incorporados a un panel de control de seguimiento.

El selectivo español afronta una sesión negativa debido a la creciente tensión en Oriente Medio y la presión bajista desde EEUU.

El selectivo español se enfrenta a una sesión negativa por el incremento de la tensión en Oriente Medio.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense comienza la semana con un hueco bajista que incrementa la presión sobre los mercados europeos.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

1) Fluidra: Entramos en el valor al ver que se hace con los 25,55 euros y colocamos una orden de protección en los 25,17 euros en base cierres.

2) Repsol: El valor se ha hecho con la media móvil de medio plazo que pasa por los 15,72 euros, por lo que hemos entrado en el valor y colocado una orden de protección ante la pérdida de los 15,65 euros en base cierres.

3) BBVA: El valor se hace con los 21 euros, y quedan confirmados con un segundo cierre, por lo que entramos colocando una orden de protección ante la pérdida de los 20,63 euros en base cierres.

4) Aena: El valor consigue cerrar por encima de los 25,50 euros, por lo que hemos entrado y colocado una orden de protección ante la pérdida de los 25,14 euros en base cierres.