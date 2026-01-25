El sector de la defensa, las telecos y las petroleras europeas esquivan las tensiones bursátiles de la semana

El sector aeroespacial y de defensa europeo sumó un 1,48%, impulsado por el aumento de la inversión estatal y subidas en empresas como Hensoldt y Montana Aerospace.

Las petroleras y gasistas europeas firmaron una subida del 1,5%, con empresas como Saipem y Subsea 7 entre las más destacadas.

Ericsson destacó entre las telecos con una subida del 10,52% tras presentar resultados positivos, mientras que Nokia y Telefónica también lograron avances.

El sector de telecomunicaciones, el petróleo y la defensa europeos han sido los más inmunes a las caídas bursátiles de la semana.

Semana protagonizada por tensión en las bolsas europeas. La amenaza de Trump de imponer aranceles a aquellos países que enviaran tropas a Groenlandia sacudió los mercados, aunque pronto fue rectificada.

Mientras que en las peores jornadas de la semana —las dos primeras— los más afectados fueron el audiovisual, los fabricantes de coches y las tecnológicas, al término de la misma algunas industrias pueden presumir de haberse librado del golpe.

En concreto, las compañías de telecomunicaciones, el sector del petróleo y el gas y la industria de la defensa han sido las más inmunes a las pérdidas. Son los sectores del Stoxx 600 que mayores subidas se anotan al término de la sesión del viernes.

El presidente estadounidense anunciaba el miércoles que retiraba la amenaza de los aranceles después de llegar a un “acuerdo marco” sobre Groenlandia con el secretario general de la OTAN, pero el daño bursátil ya estaba hecho.

Las principales bolsas europeas se teñían de rojo ante el temor de los inversores. También lo hacían otros índices de referencia, como el Euro Stoxx 50 o el Stoxx 600.

Este último ha acumulado una pérdida semanal del 0,98%. Sólo la sesión del jueves se libró de ver los números rojos, aunque no todos los sectores han notado por igual la tensión bursátil del indicador. Finalmente en la jornada del viernes cayó un 0,09%.

Las compañías de telecomunicaciones han sido una de las grandes excepciones, pero también por sus propios motivos. El sector en su conjunto se alzaba un 1,58% en la última jornada de la semana.

Los que más suben

Ericsson fue el valor por excelencia. La compañía volaba un 10,52% tras presentar resultados. Sus cuentas han convencido a los inversores después de dejar atrás las pérdidas registradas en los últimos doce meses.

Aunque sin tanto entusiasmo, Nokia (+2,59%) y Telefónica (+1,91%) han sido las siguientes en la tabla de las telecos. La finlandesa sigue interesando tras aumentar el porcentaje de sus ingresos proveniente de la inteligencia artificial y la nube.

La española, por su parte, se posicionaba como segundo mejor componente del Ibex en la sesión del viernes tras acumular dos sesiones al alza.

Otro sector que también ha conseguido esquivar las pérdidas ha sido el de las petroleras y las gasistas. El conjunto de esta industria firmaba una subida del 1,5%, la segunda mayor por agrupados.

Entre los valores más destacados, la italiana Saipem. El proveedor de soluciones para las energéticas sumaba un 4,38% en su valor en la Bolsa de Milán.

Detrás de él, Subsea 7. La empresa de construcción submarina luxemburguesa firmaba una subida del 4,23%.

La alemana Siemens también mostraba su fuerza (+3,09) tras anunciar su colaboración con la compañía de semiconductores Nvidia para crear un sistema operativo de IA industrial.

El sector aeroespacial y de la defensa también se anota subidas. Esta industria sigue su particular rally y continúa aprovechándose de las tensiones geopolíticas por la parte que le toca.

Los Estados de la UE han aumentado su inversión en esta industria y las compañías han visto reflejados estos movimientos en las bolsas, que giran la balanza a su favor.

En su conjunto, las acciones del sector sumaban un 1,48% al término de la sesión del viernes. Hensoldt, la compañía alemana de radares, era el valor que abultaba mayores subidas y crecía un 4,72%.

Por detrás de ella, Montana Aerospace. El fabricante suizo de piezas de aviones se alzaba un 4,35% en la última sesión de la semana, escalando hasta el segundo puesto dentro de su sector.

Dassault Aviation, el fabricante de aeronaves se posicionaba detrás de ellas y veía como sus títulos se aupaban un 3,98%. La división aérea de Dassault elevó su previsión de ventas de 2025 un 8%, aunque hasta marzo no publicará sus resultados.