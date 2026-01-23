Dónde invertir en bolsa hoy: valores para protegerse de una continuidad de la corrección

Se recomiendan órdenes de protección para limitar pérdidas en estos valores: Fluidra (25,17€), Repsol (15,65€), BBVA (20,63€) y Aena (25,14€).

El selectivo español lucha por cerrar la semana por encima de los 17.700 puntos, mientras el Russell 2000 estadounidense marca nuevos máximos históricos.

El selectivo español vuelve a presentarse ante los 17.700 puntos y ahora luchará por cerrar la semana por encima de ellos.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense también ha presentado ganancias generalizadas y seguimos viendo como el Russell 2000 marca nuevos máximos históricos.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

1) Fluidra: Entramos en el valor al ver que se hace con los 25,55 euros y colocamos una orden de protección en los 25,17 euros en base cierres.

2) Repsol: El valor se ha hecho con la media móvil de medio plazo que pasa por los 15,72 euros, por lo que hemos entrado en el valor y colocado una orden de protección ante la pérdida de los 15,65 euros en base cierres.

3) BBVA: El valor se hace con los 21 euros, y quedan confirmados con un segundo cierre, por lo que entramos colocando una orden de protección ante la pérdida de los 20,63 euros en base cierres.

4) Aena: El valor consigue cerrar por encima de los 25,50 euros, por lo que hemos entrado y colocado una orden de protección ante la pérdida de los 25,14 euros en base cierres.