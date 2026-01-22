¿Cómo podría responder la UE a los aranceles de EEUU?

Después de que no le dieran el Nobel de la Paz, parece que el presidente de EEUU decidió ir a por todas. Él mismo dijo que ya no se siente obligado a “pensar solo en la paz” y que actuará según lo que cree que le conviene a su país. Uno de esos intereses sería, según él, hacerse con el control de Groenlandia.

Países como Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia ya han expresado su rechazo a las ideas de Donald Trump, por lo que, a partir del 1 de febrero, podrían enfrentarse a un aumento de aranceles del 10 %, que subiría al 25 % en junio si no se llega a un acuerdo.

¿Cómo podría responder la UE?

Una opción sería la represalia económica: imponer aranceles a los productos estadounidenses o limitar el acceso de las empresas de EEUU a los mercados europeos, afectando así sus exportaciones y beneficios.

Otra herramienta sería el poder financiero: Europa posee enormes cantidades de bonos y acciones estadounidenses, y unas medidas coordinadas podrían ejercer presión sobre los mercados.

Si el índice S&P 500 sigue bajo presión por el deterioro de las relaciones con Europa, Trump podría ceder

Estados Unidos hizo algo similar contra el Reino Unido en la crisis de Suez de 1956, cuando Eisenhower ordenó preparar la venta de bonos en libras, lo que debilitaría la moneda británica y agravaría los problemas económicos en Londres.

El problema es que Estados Unidos se ha convertido en el mayor exportador de gas natural licuado (GNL), y hoy su gas representa alrededor del 27% de lo que Europa importa.

Esto significa que, si en respuesta a los aranceles europeos EEUU decidiera cortar el suministro, Europa podría verse en una situación similar a la de 2022, cuando empezó la guerra en Ucrania y el gas se convirtió en un tema crítico.

La buena noticia es que quizá ni siquiera hagan falta represalias. Si el índice S&P 500 sigue bajo presión por el deterioro de las relaciones con Europa, Trump podría ceder, como hizo varias veces el año pasado con los aranceles y los ataques a Jerome Powell.

Ahora bien, si en lugar de buscar la diplomacia todos decidieran actuar a su antojo, entraríamos en un mundo sin reglas. Eso haría sufrir mucho a los mercados… pero, al mismo tiempo, podría darle un mayor empujón al oro XAUUSD.

***Igor Kuchma es analista de Trading View.