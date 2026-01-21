Puig Brands mejora su aspecto técnico con el foco puesto en la resistencia de los 16,22 euros

Si Puig Brands consolida cierres por encima de los 16,22 euros, podría abrirse una interesante oportunidad de compra con objetivos en los 16,58 y 17 euros por acción.

Desde el punto de vista técnico, Puig Brands ha superado una resistencia clave en los 15,24 euros y se enfrenta ahora a la barrera de los 16,22 euros.

Las acciones de Puig Brands han rebotado un 22% desde los mínimos históricos de octubre de 2025, aunque siguen más del 35% por debajo de su precio de salida a bolsa.

Puig Brands ha mostrado resistencia ante la presión vendedora reciente y los analistas de Jefferies elevan su precio objetivo a 21 euros por acción, recomendando compra.

La atención de los mercados está en el discurso de Donald Trump en Davos y en sus mensajes sobre Groenlandia, que han vuelto a agitar el escenario geopolítico. A ello se suma la amenaza de nuevos aranceles a Europa, un factor que reactiva el riesgo de una guerra comercial a escala global. La combinación de ambos elementos impulsa la volatilidad y favorece la búsqueda de activos refugio.

El Ibex 35 cedió ayer un 1,34% y perdió los 17.500 puntos, lastrado por el repunte de las tensiones comerciales y políticas entre EE. UU. y Europa. Si analizamos los valores de su composición, destaca el comportamiento positivo de las acciones de Puig Brands.

La compañía de fragancias ha aguantado bien la presión vendedora de los últimos días. Además, está de enhorabuena, ya que los analistas de Jefferies elevan el precio objetivo de Puig hasta los 21 euros por acción, con un potencial alcista del 34,7%. La recomendación es de ‘comprar’.

A la espera de que la compañía detrás de los perfumes de Carolina Herrera publique, dentro de un mes, sus resultados del ejercicio 2025, el potencial alcista según esta nueva valoración sería superior al 34%.

Las acciones de Puig han sufrido un varapalo desde el punto de vista bursátil. La compañía salió a cotizar en mayo de 2024 a un precio de 24,50 euros y hoy se encuentra más del 35% por debajo de su precio de debut en bolsa y un 44% si se compara con sus máximos históricos. El dato positivo es que el valor recupera cerca del 22% desde los mínimos históricos alcanzados en octubre de 2025.

El contexto actual apunta a que el segmento de fragancias a nivel mundial se ralentizará, aunque esta ralentización ya se está produciendo y podría terminar antes de lo que el mercado espera. Esto debería reflejarse también en el segmento de perfumes, un hecho que Puig podría capitalizar en breve.

Si analizamos los títulos de Puig Brands desde el punto de vista técnico, observamos la formación de una clara pauta de mínimos y también de máximos decrecientes en el gráfico de largo plazo, tras una caída casi constante desde los máximos históricos hasta los mínimos registrados a mediados del pasado mes de octubre.

Evolución de las acciones de Puig Eduardo Bolinches TradingView

Es precisamente en esa zona donde Puig ha desarrollado un rebote sólido y consistente, en parte debido a los altos niveles de sobreventa que acumulaba el título. Además, ha formado una pauta de mínimos crecientes que ha impulsado el precio de su cotización hasta la zona de los 15,24 euros por acción, donde se situaba una importante resistencia horizontal que el valor ha logrado superar al alza.

Esta ruptura de la principal zona de resistencia de medio plazo se produjo en la jornada del pasado 8 de enero, dibujando una potente vela alcista que superó la media móvil de largo plazo y catapultó al valor hacia la zona de los 16,22 euros por acción, donde se localiza ahora la resistencia más inmediata.

En la sesión de hoy, los títulos de Puig Brands han abierto con un interesante hueco al alza tras el último ajuste correctivo, que ha respetado en todo momento la media móvil de 200 periodos, nivel que ha logrado sostener el precio en la última fase de consolidación.

Así pues, pese a que los niveles de sobrecompra comienzan a ser algo exigentes, el entorno actual, desde el punto de vista técnico, invita a pensar que Puig Brands más pronto que tarde logrará superar los 16,22 euros, que actúan como resistencia, y volverá a mejorar su estructura técnica.

De esta manera, y en un entorno correctivo como el que se está produciendo en el Ibex 35, Puig Brands podría ser un valor interesante al que se produzca un trasvase de dinero procedente de otros valores más agotados.

En este sentido, como niveles técnicos de referencia, en la medida en que Puig Brands logre superar la zona de los 16,22 euros en niveles de cierre, el valor generará una interesante señal de entrada que permitiría introducir una orden de compra con un primer objetivo situado en los 16,58 euros, es decir, los máximos del pasado mes de agosto.

Por encima de ese nivel, el siguiente objetivo se situaría en la zona de los 17 euros, que se mantendría como referencia alcista de medio plazo.

En cualquier caso, si finalmente se dan las condiciones de entrada, no se dejaría que Puig Brands pierda los mínimos de la jornada de hoy, es decir, los 15,80 euros por acción, nivel donde se colocaría la correspondiente orden de protección con el fin de limitar riesgos.