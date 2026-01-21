Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,06%) se salva y mantiene los 17.400 puntos tras el discurso de Trump en Davos

- El Ibex 35 suma un 0,06% al término de sesión de este miércoles y alcanza 17.439,50 puntos. El principal selectivo español deja atrás dos jornadas consecutivas de caídas, aunque se deja un 1,6% en lo que llevamos de semana.

- Las principales bolsas europeas se dividen entre pérdidas y ganancias. El Cac 40 y el FTSE 100 suben, acompañando al Ibex, mientras que el resto se tiñe de rojo.

- En Wall Street la jornada sigue siendo positiva. El Dow Jones sube un 0,78%; el S&P 500, un 0,63%, y el Nasdaq Composite, un 0,50%.

- El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado este miércoles que Estados Unidos es "el único país capaz de proteger Groenlandia" ante las crecientes tensiones geopolíticas a nivel mundial y ha pedido abrir negociaciones para comprar el territorio, el cual ha descrito como un "gran pedazo de hielo".

- Durante su intervención con motivo del Foro Económico Mundial que está teniendo lugar en la ciudad suiza de Davos, el magnate neoyorquino ha descartado el uso de la fuerza, pero ha lamentado la "falta de gratitud" de Dinamarca respecto al asunto.

- El Tribunal Supremo tratará este miércoles el caso de la gobernadora de la Reserva Federal (Fed), Lisa Cook, y la intención de Trump de despedirla de su cargo, aduciendo para ello irregularidades a la hora de solicitar unas hipotecas.

- “El objetivo de Trump es poder sustituir a Cook antes de que se termine de juzgar el mencionado caso, aunque lo que verdaderamente está en juego es la independencia política de la Fed, de ahí la relevancia de la decisión del Supremo”, explican en Renta 4.

- Netflix cae un 4,8% tras presentar resultados. La compañía ganó un 26% más en 2025, hasta 9.439 millones de euros, con más de 325 millones de suscriptores.

- El barril de petróleo Brent parece que se acomoda sobre los 64 dólares y deja atrás la presión bajista del precio.

- El bitcoin perdió ayer la media móvil de medio plazo que se encuentra en los 90.313 dólares que hoy intentará recuperar para desactivar la señal de debilidad.

- El precio del oro marca nuevos máximos históricos por encima de los 4.800 dólares, demostrando una presión alcista muy potente por la incertidumbre creada por el interés de Trump por Groenlandia.

- El par EURUSD intenta consolidar por encima del nivel de los 1,17 dólares por euro tras una reacción no vista en más de un mes.