Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,06%) se salva y mantiene los 17.400 puntos tras el discurso de Trump en Davos
El selectivo español logra revertir las pérdidas que le han acompañado a lo largo de la sesión. El indicador ha llegado a caer por debajo de los 17.300 enteros.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 suma un 0,06% al término de sesión de este miércoles y alcanza 17.439,50 puntos. El principal selectivo español deja atrás dos jornadas consecutivas de caídas, aunque se deja un 1,6% en lo que llevamos de semana.
- Las principales bolsas europeas se dividen entre pérdidas y ganancias. El Cac 40 y el FTSE 100 suben, acompañando al Ibex, mientras que el resto se tiñe de rojo.
- En Wall Street la jornada sigue siendo positiva. El Dow Jones sube un 0,78%; el S&P 500, un 0,63%, y el Nasdaq Composite, un 0,50%.
- El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado este miércoles que Estados Unidos es "el único país capaz de proteger Groenlandia" ante las crecientes tensiones geopolíticas a nivel mundial y ha pedido abrir negociaciones para comprar el territorio, el cual ha descrito como un "gran pedazo de hielo".
- Durante su intervención con motivo del Foro Económico Mundial que está teniendo lugar en la ciudad suiza de Davos, el magnate neoyorquino ha descartado el uso de la fuerza, pero ha lamentado la "falta de gratitud" de Dinamarca respecto al asunto.
- El Tribunal Supremo tratará este miércoles el caso de la gobernadora de la Reserva Federal (Fed), Lisa Cook, y la intención de Trump de despedirla de su cargo, aduciendo para ello irregularidades a la hora de solicitar unas hipotecas.
- “El objetivo de Trump es poder sustituir a Cook antes de que se termine de juzgar el mencionado caso, aunque lo que verdaderamente está en juego es la independencia política de la Fed, de ahí la relevancia de la decisión del Supremo”, explican en Renta 4.
- Netflix cae un 4,8% tras presentar resultados. La compañía ganó un 26% más en 2025, hasta 9.439 millones de euros, con más de 325 millones de suscriptores.
- El barril de petróleo Brent parece que se acomoda sobre los 64 dólares y deja atrás la presión bajista del precio.
- El bitcoin perdió ayer la media móvil de medio plazo que se encuentra en los 90.313 dólares que hoy intentará recuperar para desactivar la señal de debilidad.
- El precio del oro marca nuevos máximos históricos por encima de los 4.800 dólares, demostrando una presión alcista muy potente por la incertidumbre creada por el interés de Trump por Groenlandia.
- El par EURUSD intenta consolidar por encima del nivel de los 1,17 dólares por euro tras una reacción no vista en más de un mes.
-
Abanca crea una unidad para el sector turístico y un equipo de asesoramiento de deuda
Abanca ha creado una nueva unidad especializada para atender las necesidades financieras de las empresas del sector turístico. La unidad se dirige a agencias de viajes, cadenas hoteleras, grandes alojamientos, operadores turísticos, empresas de transporte, empresas de restauración y hostelería, empresas de ocio turístico y actividades relacionadas.
La unidad enfocará su actividad de manera especial en las comunidades del arco mediterráneo, Madrid y los archipiélagos balear y canario, donde el turismo es una de las principales industrias. Abanca Turismo contará en estas zonas con oficinas especializadas dentro de la red comercial del banco.
La presentación de Abanca Turismo ha tenido lugar en Fitur 2026, y cuenta con una cartera de productos y servicios que incluye diferentes modalidades de financiación (largo empresa y circulante), garantías, medios de pago, seguros y otros servicios.
Este anuncio llega un día después de que el banco gallego comunicara la incorporación de un equipo de Asesoramiento de Deuda, formado por Federico Silva y Javier Barrenechea (ambos procedentes de Beka, que ha sido adquirida por CIMD Intermoney), e integrado en el departamento de Originación de Mercados, responsabilidad de José de Pablo.
Esta incorporación tiene por objetivo ayudar a las empresas a gestionar, optimizar y obtener financiación por canales no tradicionales, bien con inversores en operaciones privadas, o bien saliendo al mercado de capitales.
-
Nazca Capital elige a Celia Pérez-Beato como consejera delegada
La firma de capital privado Nazca Capital ha nombrado consejera delegada a Celia Pérez-Beato, tras una trayectoria de casi dos décadas en la firma, según ha anunciado la gestora en un comunicado.
Pérez-Beato sustituirá al cofundador y hasta ahora consejero delegado, Álvaro Mariategui. No obstante, seguirá "plenamente dedicado" a la empresa formando parte del consejo de administración.
El otro cofundador, Carlos Carbó, continuará al frente de Nazca como presidente ejecutivo. Desde esta posición continuará liderando el consejo de administración e impulsando la estrategia de inversión y el posicionamiento institucional.
"Esta nueva organización permite una mayor especialización y una gestión más autónoma de cada área, manteniendo una visión integrada desde el consejo de administración y la dirección ejecutiva", ha afirmado Nazca.
-
Así cierra el Ibex 35
-
Ibex 35, mejores y peores de la sesión
A falta de pocos minutos para el cierre de las bolsas europeas, el índice español suma un 0,11% en los 17.448 puntos.
El podio de ganadores está formado, a esta hora, por: ArcelorMittal (+4,33%), Puig Brands (+3,77%) e IAG (+2,95%).
Las mayores caídas son para: Indra (-2,48%), Mapfre (-1,82%) y Telefónica (-1,15%)
-
Nvidia lidera subidas en el Dow Jones
En el Dow Jones Industriales, Nvidia se sitúa como el valor más alcista con un avance del 2,64%, seguida de Amgen con 2,31% y Honeywell con 2,21%.
En la parte baja, pocos valores cotizan en rojo, destacando las caídas de Coca-Cola del 1,19%, Johnson & Johnson 1,15% y Procter & Gamble en la misma medida.
-
El selectivo español se catapulta y se acerca a los 17.500 puntos
El Ibex 35 protagoniza un fuerte tirón alcista, sumando 60 puntos desde el cierre anterior en una sesión que era netamente bajista hasta hace menos de dos horas, y se enfrenta ahora a la zona de los 17.500 puntos.
-
Así abre Wall Street
-
Ibex 35 gira al alza tras fuerte reacción desde mínimos
El Ibex 35 logra darse la vuelta y cotiza en positivo con subidas del 0,13%. La reacción desde los mínimos intradiarios ha sido intensa, con los alcistas mostrando determinación, y el selectivo español suma un 0,11% hasta los 17.447 puntos.
-
Galán (Iberdrola) llama en Davos a acelerar inversiones en redes, ya que la electrificación es "imparable"
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha llamado, durante su participación en la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos (Suiza), a acelerar las inversiones en redes eléctricas, ya que "serán un vector de liderazgo y competitividad mundial".
-
El euro se planta frente a una importante resistencia
En su cruce frente al dólar, el euro alcanza el nivel de retroceso del 61,8% de Fibonacci del descenso desde 1,19 hasta 1,1470 dólares.
Actualmente enfrenta una resistencia clave y registra ligeras caídas del 0,02%, cotizando en 1,1725 dólares.
-
Máximos intradía para el Ibex 35
La reacción del Ibex 35 lo lleva a superar los máximos de la sesión y a punto de girar al lado positivo, cotizando en los 17.424 puntos.
ArcelorMittal lidera las subidas con un 3,73%, seguida de IAG con 3,08% y Repsol con 0,83%, impulsando al índice en la sesión.
-
Atención que el selectivo español reacciona de forma virulenta
-
Trump reabre el debate sobre Groenlandia
Donald Trump afirma que Groenlandia no sería una amenaza para la OTAN, sino que la fortalecería, y asegura que su administración busca abrir conversaciones inmediatas sobre su futuro. Sostiene que solo Estados Unidos puede proteger, desarrollar y mejorar la isla, destacando además su posición estratégica en la frontera norte del hemisferio occidental.
Donald Trump asegura que la economía de EE. UU. va camino de crecer al doble de lo que proyecta el FMI y afirma que sus políticas pueden impulsar aún más la expansión, calificando al país como “el más fuerte del mundo” en términos económicos. En su discurso en Davos, critica a Europa por su apuesta por la energía verde y la migración, al considerar que no va en la dirección correcta.
-
El Ibex 35 reacciona desde mínimos y recupera los 17.300 puntos
Interesante reacción desde la zona de mínimos, con el Ibex 35 logrando recuperar los 17.300 puntos y reduciendo las pérdidas al 0,69%, en un intento de estabilización tras la fuerte presión bajista de la sesión.
-
Bitcoin intenta frenar su deterioro
-
Suben los precios de las materias primas en Canadá
El índice de precios de materias primas en Canadá avanza un 0,5% mensual en diciembre, frente a la caída del 0,5% esperada y al 0,3% previo.
En tasa interanual se mantiene en el 6,4%, reflejando estabilidad en las presiones de precios del sector.
-
El selectivo español borra las ganancias desde el 2 de enero 2026
La fuerte presión bajista provoca una sucesión de máximos y mínimos decrecientes en el Ibex 35, que vuelve a perder los mínimos de la jornada y también los de la sesión anterior.
De este modo, el índice español borra todo lo ganado desde el pasado 2 de enero, reforzando el deterioro técnico de corto plazo.
-
Estos son los valores más activos del Nasdaq 100 antes de la apertura
Así viene Wall Street:
Nvidia: +0,37% en 178,73 dólares.
Tesla: +0,12% en 419,72 dólares.
Netflix: -7,47% en 80,74 dólares.
Micron: +2,58% en 374,40 dólares.
Intel: +2,66% en 49,85 dólares.
Alphabet A: -0,76% en 319,56 dólares.
Apple: +0,00% en 246,69 dólares.
AMD: +1,11% en 234,48 dólares.
Broadcom: +0,60% en 334,53 dólares.
Meta Platforms: +0,06% en 604,50 dólares.
-
Los futuros americanos vienen con ligeras caídas
Los futuros de los principales índices de Wall Street adelantan una apertura ligeramente bajista para esta tarde.
Así están a esta hora:
Futuro del Dow Jones: -0,21% en 48.389 puntos.
Futuro del S&P 500: -0,08% en 6.791 puntos.
Futuro del Nasdaq 100: -0,20% en 24.938 puntos.
-
Ibex 35 sigue bajo presión
El Ibex 35 cede un 0,85% hasta los 17.281 puntos, mientras la presión de los bajistas impide al índice recuperar la zona de los 17.300.
Cada vez son menos los valores en verde, reduciéndose a apenas una docena, reflejando un sesgo negativo generalizado en la sesión.