Iberdrola como ancla de una cartera defensiva

A pesar de la volatilidad presente en los mercados bursátiles en este inicio de año, Iberdrola cae un leve 0,6% en el acumulado del 2026, manteniendo un perfil de alta estabilidad. Su cotización fluctúa por encima de la media móvil exponencial de 50 sesiones (línea amarilla del gráfico).

Por su parte, el RSI para 14 periodos se sitúa en terreno neutral, asentado en los 50 puntos (línea azul del gráfico).

Iberdrola centra su actual hoja de ruta en la ejecución de su plan de inversión en redes y renovables y en movimientos corporativos de alto impacto en Brasil.

La utility europea apoya su trayectoria bursátil (+37% el pasado ejercicio) en el buen tono de resultados de 2025, la mejora de guidance y una política de dividendo creciente.

Plan estratégico 2025‑2028

La compañía avanza en el despliegue de su plan estratégico, que contempla 58.000 millones de euros de inversión entre 2025 y 2028, un 30% más que en el periodo 2021‑2024, con foco en redes eléctricas y nueva capacidad renovable.

Únicamente, en los primeros nueve meses de 2025, la inversión acumulada alcanzó los 9.000 millones, con más del 60% destinado al negocio de redes en Reino Unido y Estados Unidos, elevando la base de activos regulados hasta los 49.300 millones de euros.

En el frente corporativo, el hito más relevante de las últimas semanas ha sido el refuerzo de su control sobre Neoenergia, su filial brasileña, donde Iberdrola ya poseía el 83,8% del capital.

A finales de noviembre de 2025 lanzó una opa para adquirir el 16,2% restante de Neoenergia a 32,5 reales por acción, lo que implica una inversión superior a 1.920 millones de euros, tras completar previamente la compra de la participación de su socio PREVI.

En paralelo, el grupo continúa con su estrategia de rotación de activos no estratégicos. En diciembre de 2025 acordó la venta de una cartera de activos de gas para tratamiento de purines en España, con un total de 52 MW, reforzando el enfoque en negocios regulados y renovables.

Análisis técnico de Iberdrola

La política financiera sigue anclada en instrumentos sostenibles, tras haber colocado en 2025 un bono verde de 750 millones que cumple los nuevos estándares europeos y de la ICMA, consolidando a Iberdrola como emisor de referencia en financiación verde.

En el ámbito comercial, Iberdrola ha ampliado su red de acuerdos de compra de energía renovable (PPAs), destacando en diciembre un nuevo contrato con Microsoft para 150 MW eólicos en España, que eleva a unos 500 MW el porfolio conjunto global y apunta a la electrificación de la creciente demanda asociada a la inteligencia artificial.