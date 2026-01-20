La checa CSG, propietaria de la Fábrica de Municiones de Granada, sale a bolsa con una oferta de 3.800 millones

CSG ya ha asegurado compromisos de inversión por 900 millones de euros de firmas como Artisan Partners, BlackRock y Al-Rayyan Holding.

La salida a bolsa se realizará en Euronext Ámsterdam, con periodo de oferta del 16 al 22 de enero y debut bursátil previsto para el 23 de enero.

La compañía ofrecerá tanto nuevas acciones como acciones existentes, con un precio fijado en 25 euros por acción.

El grupo checo de defensa CSG, propietario de la Fábrica de Municiones de Granada, lanza una oferta pública inicial valorada en hasta 3.800 millones de euros.

El grupo checo de defensa CSG, matriz de la Fábrica de Municiones de Granada, ha anunciado el lanzamiento de la oferta pública inicial de todas las acciones ordinarias de CSG B.V. mediante una colocación privada a inversores institucionales -desde Países Bajos a EEUU- tras la aprobación de su folleto por parte de la Autoriteit Financiële Markten (AFM).

El periodo de oferta comienza este martes y se espera que finalice el 22 de enero. Se prevé que la admisión a cotización y negociación de las acciones ordinarias de la empresa en la bolsa Euronext Ámsterdam tenga lugar el 23 de enero.

Como recoge el grupo centroeuropeo, la oferta para su salida a bolsa podría alcanzar un importe máximo total de 3.800 millones de euros.

Esta cifra se repartiría entre una oferta pública de suscripción (ops) de nuevas acciones por valor de 750 millones de euros, una oferta pública de venta (opv) de las acciones existentes de 2.554 millones por parte de CSG FIN a.s., así como una opción de sobreasignación por un máximo del 15% del número combinado de acciones nuevas y acciones de venta por hasta 496 millones.

El precio de la oferta se ha fijado en 25 euros por acción, y el holding ya ha recibido compromisos fundamentales de Artisan Partners, determinados fondos y cuentas gestionados por BlackRock, y Al-Rayyan Holding (una filial propiedad al 100% de Qatar Investment Authority) por un importe total de 900 millones de euros.

JPMorgan ha sido elegido como gestor estabilizador de cara a la opción de sobreasignación, mientras que el grupo checo ha designado a BNP Paribas, Jefferies, JPMorgan y UniCredit como coordinadores globales conjuntos y, junto con Česká spořitelna, Commerzbank, Deutsche Bank y Morgan Stanley Europe, como colocadores conjuntos de la oferta.