La nueva cruzada de Trump contra Powell

El año pasado, uno de los grandes dolores de cabeza fue el intento de Trump de socavar la independencia de la Fed. En abril, llamó a Powell a major loser por no reducir las tasas; seguido, el S&P 500, el Dow Jones y el Nasdaq cayeron más de un 2%, el dólar se debilitó, los rendimientos de la deuda subieron y el oro se disparó. Una reacción similar se vio en agosto, cuando Trump intentó destituir a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook.

Y aunque el calendario cambió, las costumbres se mantuvieron. Incluso podría decirse que de las palabras se pasó a los hechos: Jerome Powell fue citado ante un tribunal penal, con la amenaza de ser procesado por sus declaraciones ante el Comité Bancario del Senado en junio del año pasado.

El propio presidente de la Fed denunció que se trataba de un intento de presionar al regulador para que recortara las tasas.

¿Y qué pasaría si lo hiciera?

Si la Fed recortara los tipos de interés no por un deterioro del mercado laboral o una caída sostenida de la inflación, sino por presión política, el país podría enfrentarse a un repunte inflacionario. Ya lo vimos durante la presidencia de Nixon, cuando un recorte de tipos injustificado desde el punto de vista económico terminó llevando la inflación a aproximadamente un 12,3% interanual en 1974.

¿Tiene margen la Fed para ceder?

De paso, se verían afectados el índice del dólar DXY y los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU, al deteriorarse la confianza en el sistema financiero del país.

Por ahora, los datos no respaldan un recorte de tasas.

Así, la inflación de diciembre estuvo cerca de lo esperado (0,3% mensual y 2,7% interanual) y la subyacente fue ligeramente menor de lo previsto (0,2% mensual y 2,6% interanual), aunque la presión sobre los precios sigue alta. En el mercado laboral, el desempleo fue mejor de lo esperado (4,4%) y la creación de empleo no agrícola quedó algo por debajo de lo previsto, sin señales de crisis que justifiquen medidas urgentes.

De ahí la señal del presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, de que la política monetaria está cerca de un nivel neutral y que, por ahora, no hay necesidad de seguir bajando las tasas.

En cuanto a la efectividad de la presión de Trump sobre la Fed, el Consejo de Gobernadores ya ha ratificado a todos los miembros de los bancos de reserva, lo que limita la capacidad de influir del presidente y su entorno. ç

Además, si los mercados realmente empezaran a alterarse por los ataques de Trump contra Powell, es probable que el presidente vuelva a dar marcha atrás, dentro de lo que ya se conoce como el patrón TACO.

***Igor Kuchma es analista de Trading View.