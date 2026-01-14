La CNMV y BME piden no caer en la complacencia tras los máximos del Ibex y apuestan por atraer al inversor particular

BME propone un plan personal de inversión con bonificación fiscal y nuevas iniciativas para facilitar el acceso a la Bolsa y la financiación de empresas.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y Bolsas y Mercados Españoles (BME) llaman a no caer en la complacencia en un contexto en el que el Ibex 35 marca máximos históricos casi cada día tras subir casi un 50% en 2025.

Durante su participación en el Spain Investors Day (SID), el presidente del supervisor y el CEO del gestor del mercado español han puesto en valor los buenos datos del selectivo nacional, pero han coincidido en que, pese a un año de récord, la Bolsa se enfrenta a varios retos. Uno de ellos es el de atraer al pequeño inversor.

En su intervención, Carlos San Basilio, presidente de la CNMV, ha recordado que 2025 ha sido “un ejercicio de récord en los mercados financieros”. El Ibex 35 registró una revalorización cercana al 50% el pasado ejercicio, mientras que acumula más de un 100% desde 2022.

Si bien San Basilio ha reconocido que las salidas a Bolsa siguen siendo muy limitadas, ha puesto en valor que las ampliaciones de capital crecieron un 46% en 2025 respecto al año anterior, con operaciones como la de Iberdrola por 5.000 millones de euros, y que el capital riesgo supera ya los 50.000 millones gestionados, cinco veces más que hace una década.

Pese a estos datos, San Basilio ha lanzado un aviso claro. “Las cifras tan positivas no nos deben hacer caer en la complacencia”, ha señalado, aludiendo a que el buen momento debe usarse para preparar al mercado frente a futuros sobresaltos.

​El presidente de la CNMV ha apuntado a varios focos de riesgo para 2026, como los geopolíticos y la posibilidad de correcciones en los mercados, “especialmente en empresas tecnológicas y de inteligencia artificial”, tras su fuerte subida reciente.

​San Basilio ha enmarcado este mensaje en un entorno económico favorable para España, con una de las tasas de crecimiento más elevadas de la zona euro.

Pero ha recordado que ese contexto positivo convive con una elevada incertidumbre internacional que, por ahora, apenas se ha trasladado a la volatilidad de los mercados.

​Juan Flames, CEO de BME, por su parte, ha celebrado la rentabilidad conquistada por el Ibex 35. “Podemos decir que la Bolsa está de moda”, ha afirmado.

​También ha puesto en valor que la Bolsa española cotiza a un PER -un indicador que mide si una acción o un mercado están caros o baratos en relación con los beneficios que generan- de 13 veces, 2,3 puntos por debajo de su media histórica, y muy lejos de las 28 veces de la Bolsa estadounidense.

A su vez, la rentabilidad por dividendo es del 4,1%, una de las más altas del mundo.

Pese al buen tono, Flames ha subrayado que no basta con el tirón del Ibex. “Debemos seguir trabajando para traer de vuelta al particular a la Bolsa y volver a poner a la Bolsa en el epicentro de la economía española”, ha pedido desde el escenario del SID.

​El CEO de BME ha defendido también que un “plan personal de inversión sencillo y con bonificación fiscal” sería una buena fórmula para canalizar el ahorro hacia los mercados.

Asimismo, ha resaltado iniciativas desarrolladas junto con la CNMV, como el nuevo segmento Easy Access e instrumentos para facilitar el acceso de las empresas a la financiación bursátil.

​En ese mismo sentido, San Basilio ha citado el préstamo de valores de las instituciones de inversión colectiva y la futura cuenta de ahorro e inversión que el Ministerio de Economía ha sacado a consulta.