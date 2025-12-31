Iberdrola entra técnicamente en subida libre y pone rumbo hacia los 18,85 euros

El primer objetivo técnico para Iberdrola se sitúa en los 18,85 euros por acción, aunque se aconseja vigilar que el Ibex 35 no pierda los 17.000 puntos.

La compañía prevé repartir un dividendo de 0,25 euros brutos por acción el 2 de febrero de 2026, sumando unos 1.670 millones de euros.

Iberdrola destaca por su buen comportamiento en Bolsa, con una revalorización superior al 45% en 2025 y entrada en 'subida libre' tras superar los 18,27 euros.

El Ibex 35 ha alcanzado máximos históricos con una subida cercana al 50%, situándose como uno de los índices más rentables del mundo.

Contra todo pronóstico, el mercado ha desmentido las expectativas de hace un año, cuando se auguraba un ejercicio brillante para Wall Street y un papel secundario para Europa. Doce meses después, el liderazgo ha cambiado de manos y el Ibex 35 se ha convertido en uno de los índices más rentables del mundo, con una subida cercana al 50% en su mejor año desde 1993.

El selectivo español ha marcado máximos históricos al superar los niveles previos a la crisis de 2007 y ha llevado la capitalización de sus empresas por encima del billón de euros. Cuatro compañías ya superan los 100.000 millones de valoración y la Bolsa española encadena tres años de subidas en los que ha duplicado su valor, incluso sin contar dividendos.

Hoy miércoles, el índice español arranca desde los 17.354,90 puntos en una sesión con cierre temprano y rebalanceos de carteras que aumentarán la volatilidad. Si examinamos los valores que componen el selectivo, destaca el comportamiento de las acciones de Iberdrola, que vuelven a sobresalir por su buen desarrollo.

El año 2026 arrancará con una lluvia de dividendos que incluye el que repartirá Iberdrola, que abonará en torno a 1.670 millones de euros con un dividendo de 0,25 euros brutos por acción, que se desembolsará el 2 de febrero. El último día para comprar títulos con derecho a este pago será el 12 de enero, cuando la eléctrica marque su fecha de descuento.

El ejercicio 2025 se ha desarrollado de forma muy positiva para los títulos de Iberdrola, que acumulan al cierre de la jornada de ayer más del 45% de revalorización, frente a casi un 50% del índice de referencia, el Ibex 35. El valor ha mantenido así un comportamiento muy similar al del índice español.

Iberdrola comenzó el ejercicio 2025 cerca de la zona de los 12,80 euros y, a partir de ahí, el valor ha desarrollado una estructura de mínimos y máximos crecientes que ha permitido al precio avanzar de forma consistente y continuada durante prácticamente todo el año.

Solo se aprecia en su gráfico una fase de consolidación entre los meses de junio y septiembre, cuando el valor atravesó un periodo de cierta volatilidad acompañado de un volumen de negociación inferior a la media, lo que indica que los inversores no vendieron durante ese tiempo, sino que el valor consolidó su estructura técnica alcista.

Evolución de las acciones de Iberdrola Eduardo Bolinches TradingView

Fue a partir de ese momento cuando los títulos de Iberdrola volvieron a reaccionar de forma positiva, dibujando una nueva directriz alcista o zona de mínimos crecientes, con una pendiente mayor que la principal. Es decir, sus acciones se reactivaron y mostraron un grado de fortaleza superior al observado durante el resto del ejercicio.

Esta estructura permitió incluso a los alcistas abrir un importante hueco al alza desde la zona de los 17,11 euros por acción a finales del pasado mes de octubre, cuando el precio reafirmó su tendencia y fue capaz de alcanzar la zona próxima a los 18,27 euros por acción, donde construyó un pequeño techo de mercado durante el mes de noviembre.

Tras completar el correspondiente pullback hacia el soporte creciente, es decir, hacia la zona de los 17,60 euros por acción por donde pasaba entonces su directriz alcista, durante este mes de diciembre sus títulos se han vuelto a reactivar y en las últimas sesiones el valor ha sido capaz de superar con cierta holgura y con los filtros adecuados la zona de los 18,27 euros, revalidando así sus máximos históricos.

Así, y con dos cierres diarios consecutivos por encima de los 18,27 euros, Iberdrola ha vuelto a entrar en subida libre, técnica y absoluta, y marca nuevos máximos históricos. Este entorno mejora su gráfico técnico y aumenta las perspectivas positivas para el precio de sus acciones de cara a 2026.

De esta manera, teniendo en cuenta que un valor en subida libre no presenta resistencias por el camino, se traza la anchura del último lateral para buscar zonas de referencia que permitan fijar objetivos. En este contexto, y dado que el valor admite compras en el momento actual, se proyecta un primer objetivo técnico para los títulos de Iberdrola en la zona de los 18,85 euros por acción.

No obstante, para tratar de limitar el riesgo, habrá que vigilar que el Ibex 35 no pierda en ningún momento la zona de los 17.000 puntos, ya que ello deterioraría su gráfico técnico y podría arrastrar a grandes valores, como Iberdrola. Por tanto, será necesario colocar una orden de protección que pasaría por no perder la zona de los 18,26 euros en niveles de cierre.