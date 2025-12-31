Los bancos del Ibex 35 se disparan un 115% en 2025, el triple que la banca mundial, y ya pesan el 40,8% del índice

Los bancos han sido el motor del Ibex 35 en 2025. De forma conjunta, las grandes entidades españolas subieron casi un 115% en el pasado ejercicio, prácticamente el triple que la banca mundial.

El fuerte rally ha elevado el peso de Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja en el selectivo hasta el 40,8%. Es decir, cuatro de cada diez puntos del índice dependen ya de la evolución del sector.

Para ser exactos, el Ibex 35 Bancos terminó 2025 con una rentabilidad del 114,73%. La subida es 2,7 veces superior a la registrada por el MSCI World Banks –índice que agrupa a los bancos de gran y mediana capitalización de 23 mercados desarrollados–, que rondó el 43%.

El repunte del índice español también es 3,9 veces superior al del Stoxx Global 1800 Banks, el sectorial bancario del índice que reúne 1.800 grandes compañías cotizadas en Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico. Su subida fue del 29,8%.

La evolución de la gran banca española también fue mejor que la del sectorial europeo y el estadounidense. El Stoxx Europe 600 Banks –en el que cotizan los bancos del Ibex salvo Unicaja– sumó un 67,3% y el S&P 500 Banks, un 31,27%.

En otras palabras, la banca del Ibex 35 multiplica por cerca de dos, por tres y hasta por casi cuatro veces la rentabilidad de los grandes índices bancarios mundiales.

La misma combinación de tipos todavía altos y buenos resultados se da en muchos países, pero en ningún gran índice bancario el efecto ha sido tan explosivo como en España.

El 40,8% del Ibex 35

Fruto de ese buen comportamiento, las entidades han ganado protagonismo dentro del propio selectivo. Los seis bancos del Ibex 35 han pasado de tener un peso conjunto del 28,99% en 2024 al 40,5% en 2025.

Ahora, cuatro de cada diez puntos del selectivo dependen del sector, con Santander y BBVA concentrando la mayor parte del incremento de ponderación.

Santander ha pasado de pesar un 11,4% del Ibex en 2024 a un 17,02% en 2025, y BBVA, de un 9,2% a un 13,12%.

CaixaBank ha elevado su peso del 5,1% al 6,67%, mientras que Sabadell ha pasado del 1,7% al 1,92%, Bankinter del 1,2% al 1,44% y Unicaja del 0,4% al 0,64%.

Banco a banco

El rally de la banca en 2025 se apoya en revalorizaciones de doble y triple dígito alto. Las alzas las lidera Santander. La entidad presidida por Ana Botín se disparó un 126,8% en el pasado ejercicio, hasta rozar los 150.000 millones de capitalización bursátil.

BBVA se revalorizó un 112,4% en el año en el que fracasó su opa sobre Sabadell. Gracias a esa subida, su valor en el mercado ha superado los 115.500 millones.

La segunda línea bancaria también vivió un 2025 excepcional. La subida de CaixaBank fue del 99,2% y su capitalización rozó los 73.400 millones.

El repunte de Sabadell fue del 79,8% y el de Bankinter del 86,3%, llevando sus valoraciones hasta el entorno de los 16.900 y los 12.700 millones, respectivamente. La capitalización de Unicaja más que se dobló (+119,5%), hasta los 7.150 millones.

Las cifras de capitalización conjunta resumen bien la magnitud de lo ocurrido.

A cierre de 2024 todas las entidades del selectivo valían unos 177.300 millones. A cierre de 2025, el valor ha alcanzado los 375.600 millones de euros. Es decir, unos 198.300 millones más.

El mejor año de la banca

La serie histórica del Ibex 35 Bancos también coloca lo ocurrido en 2025 en un lugar aparte. Desde que hay registros, es decir, desde 2017, el índice no había vivido nada similar.

Entre 2021 y 2024 encadenó cuatro ejercicios positivos, con alzas del 23,1%, 13,1%, 27,8% y 23,5%.

Antes llegaron los golpes. El índice cedió un 28,7% en 2018, un 3,4% en 2019 y un 27,3% en 2020, tras avanzar un 10,4% en 2017.

Así, frente a ese historial de subidas moderadas y caídas muy bruscas, el 114,73% de 2025 destaca como un año claramente excepcional para la banca española.

De los tipos a los dividendos

Pero, ¿por qué subió tanto la banca española en bolsa durante 2025? El primer factor que explica el comportamiento del sector son los tipos de interés.

Tras una década de dinero casi gratis, los bancos han encadenado varios trimestres con tipos de interés todavía elevados en la eurozona, pese a los últimos recortes.

Eso ha permitido mantener márgenes muy holgados mientras la remuneración de los depósitos avanzaba mucho más despacio.

A ello se suma una morosidad que, por ahora, no ha repuntado como temía el mercado y unas entidades mucho mejor capitalizadas y provisionadas que tras la crisis financiera.

Los balances llegan a este ciclo con menos activos problemáticos y bajo una supervisión más estricta, lo que reduce la prima de riesgo que históricamente lastraba al sector.

La otra pieza clave es el ajuste interno llevado a cabo tras el rescate bancario de 2012. Cierres de oficinas, recortes de plantilla y un fuerte giro hacia la banca digital han recortado costes estructurales y mejorado la eficiencia, justo en el momento en que los ingresos financieros volvían a crecer.

Todo ello se completa con una retribución al accionista mucho más generosa, a través de dividendos y recompras, que ha vuelto a colocar a la banca española en el radar de los grandes inversores.

Esa vuelta al centro del escenario tiene también un reverso. Un índice en el que la banca pesa ya el 40,8% tiende a amplificar tanto los años buenos como los malos del sector.

Mientras los tipos y los beneficios acompañen, el selectivo se verá arrastrado al alza por los bancos.

Pero un giro brusco en el ciclo de tipos, en la morosidad o en la regulación puede devolver esa dependencia en forma de caídas mucho más pronunciadas que en otros índices más diversificados.