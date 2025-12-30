Acerinox: el ataque inminente a máximos históricos en 12,62 euros reafirma su fortaleza

Si supera los 12,62 euros, Acerinox podría entrar en subida libre, con objetivos en 13,00 y 13,25 euros a corto y medio plazo.

La compañía abonará un dividendo de 0,31 euros brutos por acción el 23 de enero, con el último día de cotización con derecho el 20 de enero.

El valor ha mantenido una tendencia alcista sostenida desde abril, apoyada por sus medias móviles y sin perforar su directriz principal.

Acerinox se acerca a sus máximos históricos de 12,62 euros por acción, reafirmando su fortaleza técnica.

La jornada apunta a un tono muy similar al de la víspera, con un volumen reducido y numerosos participantes ya fuera del mercado tras dar prácticamente por cerrado el ejercicio. El oro y la plata tratan de estabilizarse después de corregir con fuerza desde sus últimos máximos históricos.

El Ibex 35 avanzó ayer un 0,13% y terminó rozando los 17.000 puntos en una sesión de perfil técnico y sin referencias relevantes, condicionada por el trasfondo geopolítico y las últimas informaciones sobre Ucrania. El índice español busca poner el broche a un año extraordinario.

En el acumulado del año, el selectivo español mantiene una revalorización cercana al 49%, reflejo de la fortaleza mostrada en los últimos meses. Si examinamos los valores de su composición, destaca el comportamiento de las acciones de Acerinox, que se sitúan en la parte alta de la tabla con avances interesantes en los primeros compases.

Las acereras siguen registrando importantes revalorizaciones, esta vez de la mano de Acerinox, que abonará el próximo 23 de enero un dividendo a cuenta de 0,31 euros brutos por acción, según ha comunicado la compañía a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El último día de negociación de la acción con derecho al cobro será el 20 de enero, pasando a cotizar ya sin derecho al dividendo el día siguiente.

Este ejercicio actual, 2025, ha sido un año muy positivo para los títulos de Acerinox, que alcanzan una revalorización superior al 40% si tenemos en cuenta el cierre de la sesión de ayer.

Si excluimos el primer trimestre, donde la volatilidad fue superior a lo habitual, observamos un valor que, a partir de principios del mes de abril, inició una fase alcista muy interesante y consistente, que le llevó a marcar máximos históricos en varias ocasiones.

Este movimiento técnico ha venido siempre acompañado por su directriz alcista, que no ha sido perforada a la baja en ningún momento. Esta directriz se extiende desde el pasado 9 de abril y, para seguir avanzando, ha contado también con el respaldo del conjunto de sus tres medias móviles más representativas, las de 50, 100 y 200 periodos, correspondientes al corto, medio y largo plazo.

Evolución de las acciones de Acerinox Eduardo Bolinches TradingView

El volumen constante de negociación también se ha visto incrementado cada vez que el valor efectuaba alguna formación de throwback, tendente a reforzar la solidez del soporte creciente de su directriz alcista.

Además, las situaciones de sobrecompra han sido siempre aliviadas mediante ajustes correctivos que nunca han ido más allá de su mínimo anterior, mostrando una tendencia firme, alcista y que no ha sido quebrada en ningún momento.Así pues, hablar de Acerinox es hablar de un valor fuerte y sólido desde el punto de vista técnico.

Si nos centramos en el riguroso corto plazo, observamos que sus acciones han iniciado un intenso rebote desde la zona próxima a los 11,73 euros por acción, nivel por donde pasa su media móvil de corto plazo, y ha atacado la zona de resistencia y control situada en los 12,20 euros por acción.

La superación de estos niveles en el cierre de la sesión previa ha permitido hoy al valor abrir con un ligero hueco alcista, buscando un ataque inminente a la zona de máximos históricos en formato intradiario, situados en los máximos del pasado 9 de octubre, en la zona de los 12,62 euros por acción.

Con niveles técnicos relevantes sobre la mesa, la superación de esos máximos históricos, aplicando los filtros adecuados, abriría un nuevo escenario técnico de continuidad alcista, ya que el valor alcanzaría niveles nunca vistos.

En ese caso, Acerinox entraría en subida libre, técnica y absoluta, en gráfico ajustado por dividendo y ampliación, reafirmando su estructura alcista y fortaleciendo su tendencia.

Este escenario técnico, bajo la premisa de dos sesiones diarias consecutivas o una semanal por encima de los 12,62 euros, nos abriría la posibilidad de introducir una orden de compra con un objetivo principal situado en la zona de los 13,00 euros por acción, que consideramos su principal referencia a corto plazo. Por encima de ahí, los 13,25 euros podrían ser una realidad si se amplía el horizonte temporal.

Así pues, es muy probable que Acerinox, por encima de los 12,62 euros, siga avanzando, con elevadas probabilidades de que este escenario se materialice. En cuanto a la orden de protección para limitar pérdidas en caso de un giro inesperado del mercado, la situaríamos por debajo de los 12,22 euros por título, su primer soporte intermedio.

De esta manera, y dados los elevados niveles de sobrecompra que acumula el valor, el tamaño de la posición no debería superar un tercio de lo que normalmente destinemos a un activo de estas características.