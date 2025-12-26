Indra, los bancos y Solaria empujan a que el Ibex 35 cierre el mejor año de su historia y supere su récord del 93

Algunos valores como Puig, Cellnex, Telefónica y Amadeus han registrado caídas significativas debido a rotación de inversores y problemas específicos.

Solo 12 de los 35 valores del Ibex han superado el rendimiento del índice, destacando Indra con un retorno cercano al 180%.

Indra, los principales bancos (como Santander y Unicaja) y Solaria han liderado las revalorizaciones, con subidas superiores al 100% en la mayoría de estos valores.

El Ibex 35 acumula en 2025 un retorno total del 52%, situándose como el segundo mejor año de su historia, solo por detrás de 1993.

Un Ibex 35 de récord. El selectivo bursátil español acumula un retorno total (incluyendo la reinversión de los dividendos) del 52% en 2025, o un 48% de forma simple. Sería el segundo mejor año de su historia, sólo superado por el 54% de 1993 que todavía podría batir en las últimas sesiones.

Y en este logro colectivo, mucho ha tenido que ver el empuje de Indra, que ha pasado de ser un valor estanco de las telecos a uno pujante en el sector de la defensa. También los bancos han sido determinantes: Santander, Unicaja, BBVA, CaixaBank, Bankinter y Banco Sabadell. Así como la fotovoltaica Solaria.

Casi todos ellos llevan registradas revalorizaciones de más del 100%. Indra, incluso, está cerca del 200%. Bankinter y Sabadell son los únicos que se quedan en doble dígito alto.

Este año excepcional, que aún puede ser mejor y coronarse como el más rentable desde la existencia del Ibex 35 en 1992, sigue además a dos años previos con elevadas rentabilidades. De forma que el retorno acumulado en los tres últimos años es del 130%, equivalente a un 32% anual durante tres años.

Varios fondos y gestores de bolsa española (Bestinver, Renta 4 o EDM) han hecho un llamamiento a los pequeños inversores para que no se pierdan otro trienio histórico del parqué nacional y el Ibex 35.

Javier Tejedor, responsable de Oferta Digital de Productos de Trading en Self Bank, señala que, "pese a la fuerte revalorización de estos años, no vemos de momento indicios de un posible fin de ciclo".

No obstante, Tejedor apunta a que "en ausencia de una actividad especulativa extrema propia de las burbujas o de desequilibrios en la economía que impliquen riesgos de corrección, esperamos que el ciclo alcista se prolongue, aunque con retornos significativamente más moderados".

Mejores y peores

Cuando uno busca las claves del éxito del Ibex 35 este año, aparecen varias conclusiones. En 2025, del 52% del retorno total del índice, 29 puntos proceden de la expansión del PER, 16 puntos de los beneficios y en torno a 7 puntos de la reinversión de dividendos.

Pero esa es la foto general. Luego la realidad va por barrios. Tan sólo 12 de los 35 valores del Ibex han superado el retorno del índice. Indra ha sido el gran ganador con un retorno de casi el 180% gracias a los planes de expansión en el sector defensa.

Los seis valores bancarios están entre los mejores del índice, un grupo liderado por Santander y Unicaja (127% y 121%, respectivamente) y con Sabadell a la cola, pero también con un notable alto (80%). Entre medias de todos ellos se ha colado la renovable Solaria, con un 113%.

La nota discordante de un año para los libros de historia han sido títulos como Puig (-19%), Cellnex (-14%), Telefónica (-13,5%) o Amadeus (-9,5%). Valores de perfil defensivo que se han visto perjudicados por la rotación de los inversores hacia otros perfiles de compañías, además de algunos problemas particulares.

Caso de Puig, que aún arrastra su cara salida a bolsa y sus primeros patinazos en cuanto a comunicar al mercado sus expectativas de negocio y beneficios.