Grifols es un arma de doble filo para el mercado
En el acumulado del año, la compañía sostiene un 17,5% de revalorización en bolsa.
Más información: Grifols podrá comercializar en Europa los derivados de plasma que produzca en Egipto
¿Qué impulsó la subida del 37% en bolsa?
A partir del verano el “momentum” en precio se ha ido agotando, y en los últimos 4 meses el valor fluctúa en un rango lateral entre los 10 y los 12,5 euros por título. Su capitalización asciende a aproximadamente 6.600 millones de euros, mientras que el PER se sitúa en 14 veces.
El mercado continúa muy sensible a cualquier titular sobre gobernanza, litigios, rating de deuda o movimientos corporativos fallidos, lo que limita la expansión de múltiplos. A esto se suma que el retroceso reciente también obedece a una normalización del precio tras las subidas previas.
Las dudas no están tanto en si la caja mejora (que lo hace) como en si es estructural y suficiente frente al perfil de deuda: El ratio de apalancamiento ronda las 4,2 veces, después de reducirse frente a años anteriores, pero sigue siendo elevado para un negocio que ha pasado por crisis de confianza.
La mejora es clara, pero el punto de partida del consenso es exigente. El mercado ha premiado el giro, pero ahora quiere ver uno o dos ejercicios completos de conversión de caja consistente antes de volver a impulsar la acción.
Por otro lado, Grifols ha reintroducido un dividendo de 0,15 euros por acción en 2025 tras años de contención, argumentando que el desapalancamiento y la mejora del free cash flow permiten compatibilizar remuneración al accionista con reducción de deuda. Sin embargo, para parte del mercado persisten las cicatrices reputacionales de Grifols, y cualquier salida de caja no estrictamente necesaria se mira con recelo.
Las claves
nuevo
Generado con IA
Grifols ha mostrado un comportamiento mixto en bolsa en 2025, con una subida inicial del 37% gracias a la mejora operativa y de balance, pero con dudas persistentes sobre la calidad del flujo de caja y la deuda.
La acción de Grifols se mueve en un rango lateral entre 10 y 12,5 euros desde verano, reflejando la cautela del mercado ante riesgos de gobernanza y apalancamiento, pese a un PER de 14 veces y capitalización de 6.600 millones de euros.
El dividendo de 0,15 euros por acción en 2025 genera escepticismo, ya que parte del mercado sigue receloso por el historial reputacional y el elevado ratio de deuda (4,2 veces EBITDA).
El proyecto Grifols Egypt, aprobado por la Agencia Europea del Medicamento, es clave para el crecimiento futuro, mientras que la reciente mejora de rating de S&P a BB- refuerza la confianza en sus perspectivas.
***Adrián Hostaled, analista de mercados.