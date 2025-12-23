Cellnex consolida la zona clave de los 26 euros y refuerza su recuperación técnica

Cellnex mantiene como prioridad la mejora de la remuneración al accionista, con mayor visibilidad en sus resultados y crecimiento rentable.

New Street Research ha elevado su recomendación a "comprar" y sube el precio objetivo de Cellnex un 33%, hasta los 34 euros.

Cellnex consolida la zona clave de los 26 euros por acción tras un rebote del 7,5% desde mínimos anuales.

Wall Street sumó ayer su tercera sesión consecutiva al alza. El mercado empieza a descontar el parón festivo, con media sesión mañana en la Bolsa española y actividad suspendida hasta el lunes.

El Ibex 35 arranca desde los 17.158 puntos, después de ceder un leve 0,06%. El índice español cuenta con un buen colchón de puntos por encima de los 17.100, lo que protege al selectivo del nivel psicológico de los 17.000. Examinando los valores de su composición, destacamos hoy martes el comportamiento de las acciones de Cellnex.

A pocas semanas de que termine el ejercicio, Cellnex se mantiene como uno de los valores más castigados del Ibex 35 en lo que va de año. La compañía de telecomunicaciones acumula un retroceso superior al 12%, un lastre que trata de anular para buscar un cierre del ejercicio en positivo o, al menos, con unas pérdidas menores.

Un hecho positivo registrado en la última semana es que New Street Research ha elevado su recomendación sobre Cellnex a "comprar" y ha reforzado su atractivo como inversión al subir un 33% su precio objetivo, hasta los 34 euros por acción.

Cellnex sigue avanzando en su crecimiento orgánico y rentable, apoyada en un modelo de negocio con alta visibilidad de resultados. Esta fortaleza le permite mejorar de forma progresiva la remuneración al accionista, uno de sus objetivos prioritarios.

Analizando los títulos de Cellnex desde un punto de vista técnico y centrándonos únicamente en lo ocurrido durante este ejercicio 2025, se observa un primer trimestre muy convulso, con una sucesión de máximos ascendentes acompañados de una elevada volatilidad.

Un entorno hostil para el valor que, pese a todo, llevó el precio hacia la zona cercana a los 35,90 euros por acción. Estos máximos en formato intradiario se alcanzaron a comienzos del pasado mes de mayo.

Tras una lucha encarnizada entre alcistas y bajistas, fruto de la gran incertidumbre que acompañó al valor durante ese periodo, se dejaron varios huecos al alza y a la baja abiertos, aunque finalmente todos ellos han sido cerrados.

Evolución de las acciones de Cellnex Eduardo Bolinches TradingView

A partir de esos máximos del año, en torno a los 36 euros, Cellnex inició un proceso de corrección intenso y prolongado en el tiempo, dejando en su gráfico una pauta claramente bajista, con una sucesión de máximos y mínimos relativos decrecientes. Los inversores fueron deshaciendo posiciones y se perforaron niveles de soporte relevantes.

Así, la zona de los 30,50 euros por acción, que se perfilaba como un soporte importante, fue rota a la baja con determinación. Posteriormente, también se perforó la zona de los 28 euros por título durante el pasado mes de octubre, lo que dio paso a una continuación del proceso bajista que llevó a Cellnex a marcar un mínimo anual intradiario el 21 de noviembre, en los 24,79 euros por acción.

Es a partir de este nivel donde los alcistas comienzan a reaccionar. El cierre de posiciones cortas es cada vez más evidente, ya que Cellnex ha protagonizado un rebote bastante intenso desde esa zona, que en el momento actual ronda el 7,5% de recuperación en poco más de un mes.

En cuanto a niveles técnicos relevantes, el valor acaba de batir la zona de los 26,05 euros por acción y trata de consolidar por encima de este nivel, una resistencia anterior que fue clave convertida ahora en soporte, encadenando ya cuatro sesiones consecutivas por encima de esta referencia clave.

Con este escenario técnico sobre la mesa, Cellnex presenta bastantes probabilidades de continuar su fase de recuperación. En estos momentos se enfrenta a la media móvil de 50 periodos, que pasa por la zona de los 26,65 euros por título, lo que podría ofrecer alguna oportunidad de cara al cierre del ejercicio y también pensando en los primeros compases de 2026.

En la medida en que veamos a Cellnex seguir recuperando y superar los máximos de la semana pasada, es decir, saltar por encima de la zona de los 27,00 euros con dos cierres diarios consecutivos o un cierre semanal por encima de este nivel, se generaría una interesante señal de entrada.

De este modo, quedaría atrás tanto la resistencia dinámica de su media móvil como los máximos anteriores, con un primer objetivo situado en los 27,67 euros y un segundo en la zona de los 28,10 euros por acción.

La orden de protección se situaría a no más del 3,5% del precio de entrada y la posición no debería superar un tercio de la inversión habitual destinada a un valor de estas características, con el único objetivo de controlar el riesgo asociado a esta estrategia.