Micron se dirige hacia una resistencia clave

Micron presentó unos resultados trimestrales que sorprendieron al mercado en un contexto de ciertas dudas sobre el sector relacionado con la IA. Sin embargo, después de las alzas de más del 10%, ¿le queda potencial a Micron?

Los ingresos de Micron fueron un 5,7% superiores a lo que estaba esperando el consenso de analistas, a la vez que el beneficio por acción lo fue en más de un 20%. Todo ello se debe a la demanda de memorias DRAM, que siguen representando el 79% del total de ingresos de la compañía y que reportó un aumento interanual del 69%.

Además, la empresa ha conseguido incrementar su margen operativo hasta el 47% frente al 27% del año anterior y del 35% del último trimestre de su 2025 fiscal, lo que refleja que no está teniendo que reducir precios para mantener la demanda.

Además, las perspectivas de la empresa siguen siendo buenas, con incrementos de precios y menores costes que le permitirán seguir expandiendo márgenes. El único escollo al que se puede enfrentar es a un parón en las inversiones en IA, reduciendo la construcción de centros de datos y por tanto la demanda de chips.

Análisis técnico

El precio de las acciones de Micron ha despegado tras la presentación de resultados. Sin embargo, es probable que el valor cierre el gap alcista que se ha creado para posteriormente seguir con la tendencia al alza. En ese sentido, está lejos de la zona de sobrecompra de su RSI.

Además, hay que señalar que la media móvil de 14 sesiones ya estaba por encima de la de 28, por lo que pensamos que se dirige a la resistencia de los 264,6 euros por acción. Si Micron consigue superar esa resistencia, tiene vía para una subida libre.