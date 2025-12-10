Sacyr cae con fuerza y pone en peligro niveles técnicos clave como los 3,80 euros

Las claves nuevo Generado con IA Las acciones de Sacyr caen con fuerza tras la venta acelerada del 5,12% de su capital social por parte de Nerifan, controlada por Manuel Lao, por 150,8 millones de euros. La colocación se realizó a 3,70 euros por acción, lo que ha provocado que Sacyr pierda todo lo ganado desde finales de noviembre y se acerque a soportes técnicos clave. Sacyr, junto con Acciona y ACS, está en la puja por construir y operar la mayor desaladora de Australia, aunque este hecho no ha influido en el comportamiento bursátil de la jornada. A nivel técnico, el soporte de 3,65 euros es clave para evitar una mayor caída, mientras que solo una recuperación por encima de los 3,80 euros permitiría buscar alzas nuevamente.

El Ibex 35 arranca desde los 16.734 puntos en una sesión donde se espera un escaso movimiento, ya que las conclusiones de la reunión de la Fed se conocerán una vez cerrado el mercado europeo. El índice tratará hoy de aguantar por encima de los 16.700 puntos. Entre sus integrantes, destaca el comportamiento negativo de las acciones de Sacyr.

El motivo del fuerte retroceso que están experimentando los títulos de Sacyr en la sesión es que Nerifan, sociedad controlada por el empresario Manuel Lao a través de Nortia Capital Investment Holding, ha completado la venta acelerada de un paquete de 40.763.153 acciones de Sacyr, representativas de aproximadamente el 5,12% de su capital social, dirigida a inversores cualificados.

El importe total de esta colocación acelerada ha ascendido a 150,8 millones de euros, con un precio de 3,70 euros por acción. La operación se enmarca en el proceso de rotación de activos que lleva a cabo Nortia Capital, un hecho que ha provocado una fuerte caída en el precio de sus acciones.

Como dato positivo de la jornada, cabe destacar que Acciona, la propia Sacyr y ACS se están disputando la construcción y operación durante 30 años de la mayor desaladora de Australia. No obstante, se trata de un hecho que ha pasado prácticamente desapercibido por los inversores, ya que todavía no se conoce el adjudicatario.

Si pasamos a analizar los títulos de Sacyr desde un punto de vista técnico, se observa un ejercicio 2025 no exento de volatilidad.

El ejercicio en curso arrancó con el valor situado cerca de la zona de los 3 euros por acción, pero, una vez transcurridos los tres primeros meses, Sacyr experimentó un fuerte deterioro en forma de ajuste correctivo muy intenso y concentrado en el tiempo, que llevó a sus acciones a marcar un mínimo anual en los 2,487 euros por título en formato intradiario.

Los elevados niveles de sobreventa acumulados en ese momento permitieron a los alcistas comenzar a recuperar posiciones, y el valor fue elevando paulatinamente su cotización hasta situarse rápidamente por encima de sus tres medias móviles más representativas, formando además una secuencia de mínimos y máximos relativos crecientes.

En este proceso, Sacyr construyó un soporte clave y bastante consistente situado en la zona de los 3,45 euros por acción. Este nivel generó apoyos tanto durante el mes de agosto como en septiembre, lo que permitió a los alcistas seguir avanzando y dirigirse hacia la zona próxima a los 3,95 euros por acción, manteniendo esa estructura de mínimos y máximos crecientes.

Lo más relevante, sin embargo, es lo ocurrido en el muy corto plazo. Los títulos de Sacyr han buscado de forma clara el nivel psicológico situado en los 4 euros por acción, donde ya en la sesión de ayer alcanzaron máximos anuales en formato intradiario en los 4,01 euros.

En la sesión de hoy, Sacyr ha abierto con un importante hueco a la baja, perdiendo todo lo ganado desde el pasado 24 de noviembre y tanteando la directriz alcista, es decir, la zona de mínimos crecientes extendida desde comienzos de abril. Conviene recordar que los 3,70 euros por acción coinciden con el precio de la colocación acelerada realizada hoy, por lo que es probable que el valor intente consolidar niveles en esa zona.

De este modo, si ya tenemos títulos en cartera, no deberíamos permitir que Sacyr caiga, en niveles de cierre, por debajo del primer soporte intermedio, situado en los 3,65 euros por acción.

Si esto ocurriera, el valor habría perforado tanto la directriz alcista como este soporte relevante, además de situarse por debajo de las medias móviles de corto y medio plazo, incrementando de forma notable las probabilidades de continuidad bajista. Los 3,65 euros se convierten así en el último nivel que permitiría mantener posiciones en el valor.

Por el contrario, para volver a confiar en la compañía, y que se pueda lanzar una orden de compra, el título deberá dibujar una figura de vuelta que lo lleve por encima de la zona de los 3,80 euros, aplicando los filtros adecuados, es decir, con dos cierres diarios consecutivos o uno semanal por encima de ese nivel.

Este escenario permitiría buscar el cierre parcial del hueco bajista generado en la sesión de hoy, cuyo origen se sitúa en los 3,95 euros. En consecuencia, Sacyr pasa a ser un valor peligroso en el muy corto plazo y será necesario extremar la prudencia ante cualquier intento de compra para evitar riesgos innecesarios.