Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la reacción de la bolsa

Se proponen niveles de entrada y protección para cada valor: BBVA, Ferrovial, CaixaBank e IAG, en base a cierres consecutivos y precios clave.

BBVA, Ferrovial, CaixaBank e IAG son los valores destacados para invertir, según su fortaleza técnica y el seguimiento de muchos inversores.

El mercado estadounidense registra una leve corrección, salvo el índice Russell 2000, mientras los inversores esperan novedades de la Fed.

El Ibex 35 se consolida por encima de los 16.700 puntos en la jornada previa a la decisión de la Fed sobre tipos de interés.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

1) BBVA: El valor se hace con los 18,19 euros, por lo que hemos entrado colocando una orden de protección ante la pérdida de los 18,62 euros en base cierres.

2) Ferrovial: El valor marca nuevos máximos históricos y entramos al confirmar con dos cierres por encima de los 56 euros, colocando una orden de protección por si pierde los 56,22 euros en base cierres.

3) CaixaBank: El valor se hace con los 10 euros, por lo que vamos a entrar si vemos que quedan confirmados con un segundo cierre consecutivo, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 9,82 euros en base cierres.

4) IAG: El valor cierra por encima de los 4,32 euros y entramos en él, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 4,41 euros en base cierres.