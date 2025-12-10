España es una de las tres mayores apuestas de BlackRock para 2026: “Presenta una foto macro y micro muy interesante”

A pesar del fuerte repunte bursátil, BlackRock considera que las valoraciones siguen siendo atractivas y prevé un buen comportamiento del mercado español.

Sectores como banca, salud, semiconductores y utilities hacen atractiva la Bolsa española, cuya rentabilidad en 2025 supera el 50% en el MSCI Spain.

La gestora destaca que España ha crecido un 8% desde la pandemia, por encima del 6% de la media europea, y mantiene la inflación controlada cerca del 2%.

BlackRock sitúa a España entre sus tres principales apuestas de inversión para 2026 por su sólida situación macro y microeconómica.

BlackRock apuesta por España en 2026. La gestora más grande del mundo sobrepondera nuestro país -es una de sus tres principales ideas de inversión- al “presentar una foto macro y micro” muy interesante. Es la posición más positiva de la firma al menos en los últimos cinco años.

Así lo ha explicado Javier García Díaz, responsable de ventas de BlackRock para Iberia, durante la presentación de sus previsiones para el próximo ejercicio. “Tenemos una gran convicción [en Europa] y es España”, ha subrayado.

A favor de nuestro país como destino de inversión juega que “crecemos más que la media de la eurozona”. Según los datos de la firma, España ha crecido un 8% desde la Covid-19, frente al 6% de Europa.

Consideran también que la inflación está “controlada” en torno al 2% y ponen en valor el superávit comercial y “las señales que invitan al optimismo” en el mercado laboral.

Además, desde el punto de vista empresarial, la Bolsa española cuenta con “una buena representación de los sectores” que gustan a la gestora. Son: bancos, salud, semiconductores y utilities o servicios públicos como energía.

En BlackRock son conscientes de la fuerte revalorización del mercado español de renta variable. La rentabilidad acumulada este 2025 por el MSCI Spain es del 50,7% y del 43,3% en el caso del Ibex 35.

A pesar de estas alzas, en BlackRock creen que “las valoraciones siguen siendo atractivas”. Y subrayan que la composición del selectivo jugará a su favor. En ese sentido, el 80% del índice MSCI Spain lo copan los bancos y las utilities.

“Un 50% como el de este año no podemos aventurarnos, pero sí tenemos convicción de que, ceteris paribus, la renta variable española debería hacerlo bien”, ha indicado Díaz.

