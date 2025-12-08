El Ibex 35 mantiene el freno en el inicio de una semana marcada por la Fed

Las principales bolsas europeas también abren en negativo, mientras que el euro avanza frente al dólar y el petróleo Brent sube un 0,2%.

Los mercados anticipan con un 87,5% de probabilidad que la Fed reduzca los tipos, y se esperan previsiones de crecimiento económico más fuerte y menor inflación.

La semana está marcada por la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, donde se espera una bajada de tipos de interés de 25 puntos básicos.

El Ibex 35 inicia la semana con una caída del 0,18%, situándose en los 16.653,3 puntos, en línea con el descenso registrado el viernes anterior.

El Ibex 35 abre la sesión de este lunes con una caída del 0,18% con la que se sitúa en los 16.653,3 puntos. El descenso se suma al registrado el pasado viernes y que fue del 0,35%.

De esta forma, el selectivo de la Bolsa española arranca en negativo una semana marcada por la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), así como por los encuentros de otros bancos centrales.

El mercado espera que la Fed rebaje sus tipos de interés de referencia en 25 puntos básicos, situándolos en el rango de entre el 3,5% y el 3,75%.

De hecho, los inversores otorgan una probabilidad del 87,5% a que la institución presidida por Jerome Powell reduzca las tasas de referencia esos 25 puntos básicos.

En la conferencia de prensa posterior, se espera que Powell adopte un discurso más conservador que en otras ocasiones y “no se moje” en relación con el número de rebajas de tipos que la Fed llevará a cabo en 2026.

El banquero central ha señalado que siguen existiendo los riesgos en los dos aspectos del mandato del banco central, estabilidad de precios y máximo empleo, y que la política monetaria debería reflejar dichos riesgos.

En este encuentro, al ser el último del año, la Fed también revisará su diagrama de puntos -en el que sus miembros señalan dónde estarán los tipos en el futuro- y las previsiones de inflación y de crecimiento de Estados Unidos.

“Todo ello ofrecerá una mayor información al mercado sobre las actuaciones futuras en materia de política monetaria por parte del banco central”, señalan los expertos de Link Securities.

Algunos analistas prevén que las previsiones mostrarán un crecimiento de la economía más fuerte y una menor inflación, otros creen que la tasa de desempleo podría incrementarse.

Durante los próximos días también decidirán sobre sus tipos de interés los bancos nacionales de Australia, Canadá, Suiza y Turquía.

Esta semana habrá otros focos de atención: la publicación de los resultados de varias compañías estadounidenses de referencia de sus sectores.

Así, en el sector tecnológico, los inversores contarán con la publicación (el miércoles) de los resultados de Adobe y Oracle y con los de Broadcom y Costco Wholesale (el jueves).

“En el caso de las compañías tecnológicas, será interesante conocer la visión de sus gestores sobre la inversión en inteligencia artificial (IA), un asunto que ha sido un foco de atención de los inversores en las últimas semanas”, señalan los analistas de Link Securities.

En una sesión de transición, a la espera de que la Fed se reúna, las principales bolsas europeas inician el día en negativo.

El Dax alemán cede un 0,05%; el Cac 40 francés, un 0,12%; el FTSE 100 británico, un 0,02%, y el FTSE Mib italiano, un 0,07%.

El Euro Stoxx 50 se dejaba un 0,07%. A su vez, el Stoxx 600 cedía un 0,14%.

En una jornada festiva en España –se celebra el Día de la Inmaculada Concepción– pero con actividad bursátil, las mayores subidas eran las de Indra (+1,31%), Acciona (+0,98%) y ACS (+0,92%).

Por el contrario, las caídas más abultadas eran las de Santander (-1,43%), Fluidra (-0,62%) y Amadeus (-0,51%).

Los futuros anticipan una apertura casi sin movimientos en Wall Street.

El euro avanzaba frente al dólar y se cambia a 1,165 billetes verdes.

El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, sumaba un 0,2%, hasta los 63,88 dólares por barril.

Al mismo tiempo, la calidad estadounidense, el West Texas Intermediate, se revalorizaba un 0,3%, hasta los 60,26 dólares.

El oro se mantenía por encima de los 4.200 dólares por onza, mientras que el bitcoin recuperaba el nivel de los 91.000 dólares.

