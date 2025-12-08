Berkshire Hathaway remodela su equipo directivo a sólo unas semanas de la marcha de Warren Buffett

Nancy Pierce ha sido nombrada consejera delegada de Geico y Adam Johnson asumirá la presidencia de los negocios de productos de consumo, servicios y venta al por menor, mientras Todd Combs deja la empresa para unirse a JP Morgan Chase.

Berkshire Hathaway ha anunciado este lunes cambios en su equipo directivo, a sólo unas semanas de que su actual presidente y consejero delegado, el multimillonario Warren Buffett, abandone el cargo para ceder el testigo a Greg Abel el próximo 1 de enero.

La compañía, vehículo inversor de Buffett, ha comunicado el nombramiento, con efectos desde el 1 de junio de 2026, de Charles C. Chang como vicepresidente sénior y director financiero, en sustitución de Marc D. Hamburg, quien abandonará la compañía el 1 de junio de 2027 tras 40 años de servicio.

Según ha informado este lunes la compañía, y recoge Europa Press, ambos trabajarán juntos para garantizar un periodo de transición fluido.

Chang ocupa actualmente el cargo de vicepresidente sénior y director financiero de Berkshire Hathaway Energy, función que desempeña desde 2024. Antes de incorporarse a esta firma, fue socio de PricewaterhouseCoopers.

El todavía consejero delegado de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, ha expresado su gratitud a Hamburg "por su excepcional liderazgo y dedicación desde que se incorporó a la empresa en 1987".

"Marc ha sido indispensable para Berkshire y para mí. Su integridad y criterio no tienen precio. Ha hecho más por esta empresa de lo que muchos de nuestros accionistas llegarán a saber", ha subrayado Buffett.

La compañía también ha anunciado el nombramiento de Michael J. O'Sullivan como vicepresidente sénior y director jurídico, con efectos a partir del próximo 1 de enero. O'Sullivan se une a Berkshire Hathaway procedente de Snap, donde ha ocupado el cargo de director jurídico desde 2017.

Anteriormente, ejerció la abogacía en Munger, Tolles & Olson durante más de dos décadas, asesorando a empresas en materia de gobierno corporativo, litigios y fusiones y adquisiciones.

Su nombramiento supone la creación de un nuevo puesto en Berkshire Hathaway, que durante décadas ha recurrido principalmente a asesores jurídicos externos para asuntos corporativos.

Asimismo, dentro de las operaciones de no seguros, la compañía presidida por Buffett ha nombrado al actual consejero delegado de NetJets, Adam Johnson, como presidente de los negocios de productos de consumo, servicios y venta al por menor de Berkshire Hathaway, con efectos inmediatos. Johnson compaginará este nuevo cargo con el de NetJets.

Desde su nuevo puesto, Johnson prestará apoyo a los directores generales de las 32 empresas de productos de consumo, servicios y venta al por menor de Berkshire.

El resto de negocios de la compañía no relacionados con los seguros, incluidos los productos industriales, los productos de construcción, BNSF, Berkshire Hathaway Energy, Pilot y McLane, seguirán bajo la supervisión directa de Greg Abel,

Abel asumirá el cargo de presidente y CEO de Berkshire Hathaway el próximo 1 de enero, tomando el testigo de Buffett.

Más nombramientos

Asimismo, y dentro del negocio de seguros, Nancy Pierce ha sido nombrada consejera delegada de Geico, con efectos inmediatos.

Pierce ocupa actualmente el cargo de directora de operaciones de Geico y, desde que se incorporó a la empresa en 1986, ha desempeñado funciones de liderazgo en las áreas de siniestros, suscripción, gestión de productos y operaciones regionales.

Como parte de esta transición, Todd Combs concluirá su mandato en Berkshire Hathaway y se incorporará a JP Morgan Chase, donde ha sido miembro de su consejo de administración desde 2016.

El multimillonario estadounidense Warren Buffett anunció en mayo su intención de dejar su puesto al finalizar el año, eligiendo a Greg Abel como sucesor.