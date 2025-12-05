Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la reacción de la bolsa

Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este viernes.

Las claves nuevo Generado con IA El Ibex alcanza nuevos máximos históricos en base cierres y busca superar los máximos intradiarios del miércoles. El mercado estadounidense también muestra fortaleza, con el Dow Jones y el Russell liderando la recuperación. BBVA, Ferrovial, CaixaBank e IAG están en momentos técnicos clave y se consideran buenas opciones de inversión, con órdenes de protección recomendadas para limitar riesgos. Ferrovial destaca al marcar nuevos máximos históricos, mientras que BBVA y CaixaBank muestran señales de entrada tras superar niveles clave.

El selectivo español marca nuevos máximos históricos en base cierres y deja para la sesión de hoy el superar los máximos intradiarios del miércoles para cerrar la semana en máximos históricos absolutos.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense también continúa recuperando posiciones con el Dow Jones y el Russell a la cabeza.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

1) BBVA: El valor se hace con los 18,19 euros, por lo que hemos entrado colocando una orden de protección ante la pérdida de los 18,39 euros en base cierres.

2) Ferrovial: El valor marca nuevos máximos históricos y entramos al confirmar con dos cierres por encima de los 56 euros, colocando una orden de protección por si pierde los 55,58 euros en base cierres.

3) CaixaBank: El valor se hace con los 10 euros, por lo que vamos a entrar si vemos que quedan confirmados con un segundo cierre consecutivo, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 9,82 euros en base cierres.

4) IAG: El valor cierra por encima de los 4,32 euros y entramos en él, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 4,41 euros en base cierres.