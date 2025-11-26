Acerinox activará un nuevo objetivo alcista si logra superar el nivel clave de los 12,15 euros

Se manejan dos estrategias técnicas: esperar la superación de los 12,16 euros para entrar al alza, o aprovechar retrocesos hacia los 11,65 euros como oportunidad de compra.

El valor ha mostrado fortaleza técnica tras rebotar desde los 8 euros y superar los 11,60 euros, acercándose a sus máximos históricos en 12,62 euros.

El sector se ve impulsado por expectativas de recorte de tipos en EE. UU. y posibles rebajas de aranceles al acero y aluminio, en el marco de negociaciones comerciales entre EE. UU. y la UE.

Acerinox podría activar un nuevo objetivo alcista si logra superar con claridad el nivel de los 12,15 euros por acción, lo que generaría una señal de compra.

La publicación ayer de indicadores macroeconómicos en EE. UU. por debajo de lo previsto ha reavivado las apuestas a que la Reserva Federal pueda recortar los tipos en la reunión de política monetaria de diciembre. Este escenario impulsó ayer a Wall Street.

En este contexto, el Ibex 35 avanzó un 1,08% en la sesión previa y logró situarse de nuevo por encima de los 16.100 puntos. Hoy, miércoles, el índice tendrá como objetivo mantener este tono alcista y, sobre todo, preservar la zona psicológica de los 16.000 puntos. Al analizar los valores de su composición, destaca el comportamiento de las acciones de Acerinox, que se sitúan en la parte alta de la tabla.

Las expectativas de que EE. UU. rebaje los aranceles a las importaciones de acero y aluminio son elevadas. A cambio, Estados Unidos exige que la Unión Europea se comprometa a relajar sus normas digitales. Todo ello pese a que ambas partes se han comprometido a buscar una solución al problema común que supone la sobrecapacidad del mercado, de la que China es la principal responsable.

Estos aranceles, en algunos casos, pueden llegar hasta el 50%. Según ha señalado el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Ludnick, es necesario que la Unión Europea considere seriamente analizar sus normas digitales, no descartarlas, sino elaborar un enfoque equilibrado que funcione para ambas partes, ya que si se logra ese equilibrio se abordará la cuestión del acero y del aluminio.

Si pasamos a analizar los títulos de Acerinox desde el punto de vista técnico y nos centramos en lo ocurrido durante este ejercicio 2025, observamos que el año comenzó con un fuerte impulso del valor. Las acciones de Acerinox catapultaron su cotización desde cerca de los 9€ hasta los 11,60€ alcanzados durante el mes de marzo.

Tras la consecución de lo que entonces eran sus máximos anuales, se produjo una importante fase de ajuste que llevó a los títulos a buscar la zona de los 8€ por acción.

Es precisamente desde esa zona de los 8€ desde donde se ha desarrollado un intenso rebote técnico, que ha terminado por formar una interesante tendencia alcista y una secuencia de mínimos y máximos crecientes. Este movimiento ha ido elevando paulatinamente el precio hasta alcanzar, el pasado 9 de octubre y en formato intradiario, la zona de los 12,62€ por acción, nivel que además constituyó sus máximos históricos.

Evolución de las acciones de Acerinox Eduardo Bolinches TradingView

El valor no ha estado exento de volatilidad y durante el mes de octubre se produjo un ajuste correctivo que llevó a sus títulos a frenar esa caída en el entorno de sus medias móviles más representativas, especialmente en la media móvil de medio plazo y en el soporte que representan los 11€ por acción.

Este nivel debe considerarse crítico, ya que una pérdida del mismo habría supuesto un cambio de tendencia de alcista a neutral o incluso bajista.

Sin embargo, los alcistas reaccionaron con rapidez y provocaron un nuevo repunte del precio de las acciones de Acerinox, situando de nuevo el valor por encima de su media móvil de corto plazo y superando también la resistencia de los 11,60€ por título. Todo ello muestra claros síntomas de fortaleza y eleva las probabilidades de que la fase de reacción actual pueda tener continuidad.

A favor de este escenario, se observa además un aumento significativo del volumen de contratación una vez que Acerinox completó la fase de ajuste y se aproximó a la zona de los 11,15€, desde donde posteriormente rebotó.

Así, será necesario que el valor rebase con cierta claridad y aplicando los filtros técnicos adecuados los máximos previos registrados durante el pasado mes de octubre. En concreto, se requerirían dos cierres diarios consecutivos por encima de los 12,16€ para que Acerinox genere una señal de entrada en el lado alcista que permita introducir una orden de compra.

En caso contrario, si Acerinox encontrara resistencia en el entorno de los 12,15€, cualquier recaída hacia la zona de los 11,65€ podría convertirse igualmente en una buena oportunidad para incorporar o añadir títulos a la cartera, tanto si ya se mantienen posiciones como si se plantean nuevas entradas. Por tanto, se abren dos posibles planteamientos técnicos sobre el valor.

En cuanto a la orden de protección y con el objetivo de limitar riesgos en la operativa, no se debería permitir una caída superior al 3% desde el nivel de entrada.