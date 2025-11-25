Dónde invertir en bolsa hoy: valores para protegerse de una continuidad correctiva

Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este lunes.

El selectivo español desea dejar atrás la peor semana desde marzo con la excusa de iniciar la última semana de noviembre, que culminará con el Black Friday.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense recuperó parte de lo perdido el viernes al cierre, pero todas las opciones están abiertas al comienzo de esta semana.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

1) BBVA: El valor mostrará fortaleza si se hace con los 18,19 euros en base cierres, así que entraremos en él si eso ocurre colocando una orden de protección ante la pérdida de los 17,46 euros en base cierres.

2) Naturgy: El valor marca nuevos máximos, por lo que vamos a entrar en él si vemos que se hace con los 27,60 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 27,00 euros en base cierres.

3) Redeia: Entraremos en el valor si vemos que se va a hacer con los 15,35 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 14,94 euros en base a cierres.

4) IAG: El valor cierra por encima de los 4,32 euros y entramos en él colocando una orden de protección ante la pérdida de los 4,16 euros en base cierres.