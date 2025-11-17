Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar nuevos máximos históricos

Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este lunes.

Las claves nuevo Generado con IA El selectivo español sufre una corrección significativa, perdiendo los 16.000 puntos y acercándose a los 15.900. El mercado estadounidense, representado por el S&P 500 y el Nasdaq 100, experimenta una fuerte reacción alcista tras tocar la media móvil de medio plazo. Valores destacados para invertir actualmente incluyen Acciona, Santander, Endesa y Repsol, todos en momentos técnicos relevantes y con nuevos máximos históricos.

El selectivo español sufrió una severa recogida de beneficios y que le cuesta la pérdida de los 16.400 puntos y ahora toca esperar a ver qué es lo que ocurre en el inicio de esta nueva semana.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense también sufrió una importante recogida de beneficios aunque antes del cierre se recuperaron los mercados para dejar unos cierres bastante alejados de las zonas de sus mínimos intradiarios.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

¿En qué deberías invertir según tu edad?:



1) Solaria: Vamos a estar atentos al valor porque si se hace con los 15,95 euros entraremos en él colocando una orden de protección ante la pérdida de los 14,95 euros.

2) Santander: El valor marca nuevos máximos históricos por lo que hemos entrado colocando una orden de protección ante la pérdida de los 9,28 euros en base cierres.

3) Endesa: El valor marca nuevos máximos y entramos en él al confirmar dos cierres consecutivos por encima de los 29,11 euros, colocando una orden de protección en los 31,67 euros en base cierres.

4) Repsol: El valor ha marcado nuevos máximos históricos y al hacerse con los 15,90 euros hemos entrado en él, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 16,60 euros en base cierres.