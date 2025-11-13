Los analistas esperan que el Ibex 35 firme el segundo mejor año de su historia y que alcance los 17.200 puntos

El Ibex 35 parece imparable. Tras pulverizar máximos históricos en las últimas sesiones y acumular una rentabilidad anual del 43,3%, la gran pregunta es dónde está el techo del selectivo.

Aunque es difícil de precisar, al encontrarse en lo que técnicamente se conoce como subida libre, los analistas esperan que el índice termine 2025 en torno a los 17.200 puntos.

Alcanzar dicha meta, desde los 16.600 enteros en los que se encuentra en la actualidad, implica una subida adicional del 3,6%.

De lograrlo, el Ibex 35 firmará el segundo mejor año de su historia, ya que la subida acumulada en el ejercicio alcanzaría el 48,3%. Sólo en 1993 fue superior, del 54,2%.

“Si nada excepcional ocurre, y si las actuales condiciones económicas se mantienen, el Ibex podría seguir subiendo, pues el sector bancario seguiría presentando un gran soporte”, subraya Javier Niederleytner, profesor del Máster en Bolsa y Mercados Financieros del IEB.

El elevado peso del sector bancario juega a favor del índice. Las entidades se benefician del contexto económico actual, que aúna el crecimiento con el mantenimiento de los tipos de interés por encima de los niveles del ciclo anterior.

El sectorial bancario, el Ibex 35 Bancos, se dispara un 103,8% en 2025. La subida es casi cinco veces superior a la registrada en 2023, el mejor año del índice hasta ahora.

La exposición del Ibex 35 a la energía, el turismo y las infraestructuras a través de empresas como Iberdrola, Amadeus o ACS también juega a favor del índice.

Además, “la valoración relativa todavía por debajo de pares europeos, lo que otorga recorrido si la prima de riesgo doméstica permanece contenida”, explica Antonio Castelo, analista de iBroker.

Franco Macchiavelli, analista de mercados, cree que “en igualdad de condiciones y sin cambios en los catalizadores globales, el recorrido podría extenderse hacia los 17.200 puntos a cierre de año”. Esa es la meta que también dan los analistas más optimistas, según recoge Bloomberg.

Pero con el Ibex 35 en máximos históricos se “abre un terreno sin referencias claras de resistencias”.

Macchiavelli considera que, “tras una ruptura así [el Ibex 35 ha subido un 4,45% en tres sesiones] lo razonable es esperar fases de consolidación en caso de pérdida de momentum, pero no un cambio de tendencia”.

En esta situación, Eduardo Bolinches, analista de Invertia, advierte de que “lo importante”, a nivel técnico, “se encuentra por abajo”.

“La idea para saber hasta dónde puede llegar es monitorizar los mínimos y ver que siguen siendo crecientes”, añade.

En su opinión, “hay que estar comprado”, esperando un rally de Navidad que “a veces es de Los Reyes Magos”.

¿Hasta dónde puede subir el Ibex 35? Eduardo Bolinches

La estacionalidad beneficia al Ibex 35: noviembre, diciembre y enero suelen ser los meses más positivos del año.

El índice ha subido el 66,66% de los meses de noviembre y diciembre que han tenido lugar desde su creación en 1992. El porcentaje de meses de enero positivos es del 58,9%.

Para Adrián Hostaled, analista de mercados, “el techo estimado se sitúa alrededor de los 17.400 puntos para el cierre de año”.

Cree que “el potencial es acotado, salvo que se den sorpresas muy positivas con los tipos de interés, los beneficios empresariales o los flujos internacionales”.

Seguir subiendo

Juan José Fernández-Figares, de Link Securities, señala que “para seguir subiendo el Ibex 35 necesita que el sector bancario al menos se mantenga y que otros valores que se han quedado algo retrasados, tales como Inditex, aporten su parte”.

Para Sergio Ávila, analista de IG, la evolución del Ibex 35 en los próximos meses dependerá de la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), de los beneficios y los dividendos de los que informen las compañías y del “riesgo país”.

Ávila señala que los “los grandes fondos comparan España con otros países”, de forma que “si la prima de riesgo está controlada y no hay sustos políticos entra dinero extranjero”.

Al contrario, si “repuntan las tensiones, los flujos se frenan y el Ibex 35 lo siente”.

Entre los riesgos a los que se enfrenta el selectivo, Castelo también incluye un posible “exceso de complacencia”. Explica que “cuando muchos inversores ya han incorporado las subidas futuras, hay poca gasolina extra para seguir subiendo y se vuelve vulnerable a noticias negativas”.

Con todo, Castelo establece tres escenarios. En el primero de ellos, el “probable”, el índice se mantiene en los próximos meses en torno a los 16.800 puntos.

En el escenario optimista, “con catalizadores positivos (mejores resultados corporativos, tipo de interés estable, mejora del contexto global), podríamos ver al Ibex acercándose o superando los 17.000 puntos”.

En el tercero, “de precaución” y que podría darse si se produce “un freno macro o político importante”, el selectivo podría retroceder hasta los 15.000 o los 14.800 puntos.