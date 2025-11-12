El Ibex 35 pulveriza máximos al subir un 41% en 2025, el doble que el índice de los gigantes de la IA y que el Dax alemán

El Ibex 35 ha pulverizado máximos históricos en las últimas sesiones, ampliando la rentabilidad anual hasta acercarse al 41%. La subida duplica la del índice de los gigantes de la inteligencia artificial (IA) y la del Dax alemán.

La rentabilidad acumulada en estos 11 meses es la más abultada para este periodo desde que hay registros. Gracias a ella, el selectivo español ronda ya los 16.400 puntos.

La evolución de la economía española, las fuertes subidas registradas por el sector bancario y el peor comportamiento registrado pasado son algunos de los factores que explican que el Ibex 35 bata con holgura a los principales índices del mundo.

Respecto a la primera cuestión, organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) esperan que España crezca más que la media europea este y el próximo ejercicio.

La OCDE anticipa que la expansión del PIB será del 2,6% en 2025, mientras que el FMI calcula que será del 2,9%. Ambas instituciones esperan que se modere al 2% en 2026.

Los bancos

El entorno económico favorable también beneficia al sector bancario. El crecimiento del PIB y el tirón del consumo fortalecen la demanda de crédito, mientras que los niveles bajos de préstamos dudosos y su sólida posición de capital generan confianza entre los inversores.

A esto se suma que los bancos cotizan a valoraciones atractivas en comparación con otros bancos del continente y que los programas de recompra de acciones y de reparto de dividendos incrementan el atractivo inversor.

Todo ello provoca fuertes subidas en bolsa. La rentabilidad anual de Santander ya es del 105,5%; la de Unicaja, del 96,9%; la de BBVA, del 92,6%, la de Bankinter, del 78%; la de CaixaBank, del 76%, y la de Sabadell, del 75,9%.

Pero la subida de Indra, con cierto peso en el Ibex 35, ensombrece a todas las del sector bancario: se dispara algo más de 185%. El mercado aplaude así su apuesta por la defensa.

Aunque de mucho menor tamaño, también destaca la subida de Solaria -del 100%- gracias, entre otros factores, a la entrada de la compañía en el negocio de las baterías y los centros de datos.

Por el contrario, el Ibex 35 se sitúa en territorio de récord sin el apoyo de Amadeus (-2,4%), Inditex (-2,5%), Redeia (-7,4%) o Telefónica (-8,7%).

En total son ocho las compañías que sufren descensos en 2025.

Los más abultados son los de Puig (-20%), Cellnex (-14,1%) y Rovi (-9,8%).

Por último, el hecho de que el Ibex 35 haya tenido un desempeño más débil que otros índices internacionales que en años anteriores ayuda a entender parte de su rally en 2025.

Cuando un índice ha quedado rezagado respecto a sus pares, es común que los inversores apuesten por su recuperación comprando acciones que cotizan con valoraciones relativamente bajas.

Más que el Dax o la IA

Sin embargo, el Ibex 35 lo hace mejor este ejercicio. La subida del 41% supera con creces la de los grandes índices de Wall Street. El repunte anual del S&P 500 es del 16%; el del Dow Jones, del 12,1%, y el del Nasdaq Composite, del 21,2%.

Lo mismo ocurre con los selectivos de las principales Bolsas europeas. El Dax alemán, motor de la renta variable del Viejo Continente, sube un 20,3% desde que empezó el año. El FTSE 100 británico lo hace un 19,7% y el Cac 40 francés, un 9,1%.

El FTSE Mib italiano, también beneficiado por el elevado peso del sector bancario, es el que más se acerca al Ibex 35, aunque su rentabilidad sigue lejos. Es del 28,4%.

Los índices de Países Bajos, Suiza o Suecia tampoco alcanzan al selectivo español. El único que le hace sombra en Europa es el Athex griego, que sube algo más de un 48%, apoyado como el Ibex 35 en las perspectivas económicas del país y en la buena marcha del sector financiero.

Tampoco alcanzan al Ibex 35 los grandes índices de la Bolsa de China, ni el Nikkei de Japón, a pesar de que el referente del mercado nipón ha alcanzado nuevos máximos históricos.

Sí lo hace el Kospi de Corea del Sur, que en lo que va de 2025 se ha disparado un 71%, aupado por las compañías de semiconductores y las medidas del Gobierno surcoreano para mejorar la gobernanza corporativa.

Entre los 30 principales índices del mundo, sólo cinco superan al Ibex 35. Además del índice de Grecia y de Corea del Sur, lo hacen el de Israel (41,2%), Colombia (48,05%) y México (44,8%).

Aunque la comparación no es tan justa, lo hace incluso mejor que el índice que engloba a los gigantes de la IA que cotizan en Wall Street.

Mientras que el selectivo nacional repunta un 41%, el Bloomberg US 20 AI Select Price suma un 27,7%. Se trata del índice que agrupa las 20 mayores compañías de Estados Unidos involucradas en inteligencia artificial.

El auténtico rally que está viviendo el Ibex 35 -sólo ha sufrido caídas mensuales en marzo y en junio- empuja a los analistas a modificar su objetivo para este año casi a diario.

Ahora, el consenso fija los 16.912 puntos como la meta de este 2025. El índice está a un 3,2%.