Laboratorios Rovi acelera el rebote técnico y se enfrenta a la resistencia de los 58,45 euros

La analista Jefferies ha elevado el precio objetivo de Rovi hasta los 77,80 euros y mantiene la recomendación de compra, reforzando el optimismo sobre la evolución bursátil del valor.

A pesar de su recuperación técnica, Rovi sigue rezagada respecto al Ibex 35 en 2024, lo que le otorga potencial de revalorización si supera resistencias clave.

La compañía ha presentado resultados con ingresos a la baja (-5%) y menores ventas internacionales (-12%), pero mantiene perspectivas de crecimiento para 2026 y ha cerrado una alianza con Roche.

Laboratorios Rovi acelera su rebote técnico y pone a prueba la resistencia de los 58,45 euros por acción tras un fuerte ajuste correctivo reciente.

El Senado de EE. UU. ha dado luz verde al proyecto de ley que pone fin al cierre del Gobierno federal, lo que ha devuelto la calma a los mercados. Las Bolsas recuperan el terreno cedido la semana pasada ante las dudas sobre la valoración y rentabilidad del sector de la inteligencia artificial.

El Ibex 35 repuntó ayer un 1,77%, alcanzando un nuevo récord en los 16.182,5 puntos. Hoy martes, el índice buscará estirar la reacción alcista. El mercado de contado se quedó pendiente de marcar nuevos máximos en formato intradiario, aunque sí lo consiguió en base cierres. Entre sus integrantes destaca hoy martes el comportamiento de las acciones de Laboratorios Rovi.

La farmacéutica presentó resultados la pasada semana, reduciendo sus cuentas durante los nueve primeros meses del año debido al comportamiento del negocio de fabricación a terceros. Sin embargo, la compañía, que recientemente ha cerrado una alianza con Roche en el área de fabricación de medicamentos, ha lanzado previsiones de crecimiento para 2026.

Los ingresos de Rovi bajaron un 5% hasta 534,1 millones en los nueve primeros meses, mientras que las ventas de especialidades farmacéuticas crecieron un 10% hasta 343,4 millones. Las ventas fuera de España cayeron un 12% hasta septiembre, situándose en 314,4 millones de euros.

De cara a 2026, la firma prevé un aumento de los ingresos operativos entre la banda alta de la primera decena (entre 0% y 10%) y la banda baja de la segunda decena (entre 10% y 20%) con respecto a 2025. Por otro lado, Jefferies ha elevado su precio objetivo desde 71,70 euros hasta 77,80 euros y mantiene su recomendación de “comprar”, un hecho positivo para la evolución del valor en bolsa.

Desde el punto de vista técnico, para valorar su comportamiento hay que atender a los mínimos registrados en abril, cuando el valor marcó mínimos anuales en los 44,75 euros por título.

Desde entonces, Laboratorios Rovi inició una clara fase alcista con una secuencia y pauta de mínimos y máximos crecientes que impulsó su cotización por encima de sus tres medias móviles más relevantes, un hecho que se consiguió durante el mes de agosto.

En ese recorrido, los títulos de Laboratorios Rovi superaron resistencias horizontales que eran clave, primero en los 56 euros por acción y posteriormente en la zona de los 60 euros por título durante septiembre, consolidando así una estructura técnica claramente favorable.

Evolución de las acciones de Laboratorios Rovi Eduardo Bolinches TradingView

A pesar de ello, la valoración de este ejercicio sigue siendo negativa, con una caída cercana al 6% frente a la subida de más del 40% del Ibex 35. Laboratorios Rovi se mantiene como un valor rezagado respecto al índice, lo que le otorga un notable potencial de revalorización.

En el muy corto plazo, la compañía ha dejado una zona de máximos del año en formato intradiario, alcanzada el 22 de octubre, desde la cual sufrió un fuerte ajuste correctivo, breve pero intenso, que le hizo perder más del 18% de su capitalización bursátil en apenas tres semanas.

Durante las tres últimas sesiones se observa un importante repunte técnico, favorecido por la gran sobreventa acumulada y que se ha iniciado desde la zona de los 53,80 euros por acción. Este movimiento sugiere la posibilidad de una continuidad alcista a corto plazo si logra superar resistencias clave con volumen creciente.

Para estimar el alcance de este rebote, deben trazarse los niveles de retroceso proporcional de Fibonacci desde los máximos de octubre hasta los mínimos de noviembre, lo que arroja una primera proyección en los 58,44 euros y un siguiente objetivo en los 59,85 euros por título, equivalente al 50% del retroceso.

En la medida en que Laboratorios Rovi supere los 58,44 euros por acción en niveles de cierre, se podría considerar una orden de compra con un primer objetivo en 59,88 euros y un segundo en 61,30 euros por título.

Para limitar el riesgo ante un eventual giro del Ibex 35 que pueda producir un arrastre del valor a la baja, convendría introducir una orden de protección que evite perder la zona de los 57,65 euros en base cierres.