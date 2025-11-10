Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar nuevos máximos históricos

Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este lunes.

El selectivo español sufre una importante corrección que se cobra la pérdida de los 16.000 puntos y casi los 15.900.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense disfrutó de una gran reacción alcista tras testear la media móvil de medio plazo tanto el S&P 500 como el Nasdaq 100, lo que da a pensar que tendremos una continuidad alcista para este lunes.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

1) Acciona: El valor logra romper la lateralización en la que se encontraba, lo que demuestra fortaleza respecto a la compra realizada en 170,60 euros y ahora movemos la orden de protección hasta los 194,5 euros en base cierres.

2) Santander: El valor marca nuevos máximos históricos por lo que entraremos si vemos que se hace con los 8,95 euros de cara al cierre de la sesión y colocando una orden de protección ante la pérdida de los 8,62 euros en base cierres.

3) Endesa: El valor marca nuevos máximos y entramos en él al confirmar dos cierres consecutivos por encima de los 29,11 euros, colocando una orden de protección en los 31,20 euros en base cierres.

4) Repsol: El valor ha marcado nuevos máximos históricos y al hacerse con los 15,90 euros hemos entrado en él, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 16,03 euros en base cierres.