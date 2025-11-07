Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar nuevos máximos históricos

Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este viernes.

El selectivo español logra consolidar por encima de los 16.100 puntos y se reserva la posibilidad del ataque a los máximos históricos para la sesión de este viernes.

Por otro lado, en el mercado de valores estadounidense vimos como los índices sufrieron caídas generalizadas que los alejan un poco de los máximos históricos.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

1) Acciona: El valor logra romper la lateralización en la que se encontraba, lo que demuestra fortaleza respecto a la compra realizada en 170,60 euros y ahora movemos la orden de protección hasta los 194,5 euros en base cierres.

2) Santander: El valor marca nuevos máximos históricos por lo que entraremos si vemos que se hace con los 8,95 euros de cara al cierre de la sesión y colocando una orden de protección ante la pérdida de los 8,62 euros en base cierres.

3) Endesa: El valor marca nuevos máximos y entramos en él al confirmar dos cierres consecutivos por encima de los 29,11 euros, colocando una orden de protección en los 31,20 euros en base cierres.

4) Repsol: El valor ha marcado nuevos máximos históricos y al hacerse con los 15,90 euros hemos entrado en él, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 15,89 euros en base cierres.