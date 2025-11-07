El Ibex 35 falla con el lastre de IAG: cae un 0,82% esta semana y cede los 16.000 puntos

El descenso del Ibex 35 ha sido el más pronunciado entre las principales bolsas europeas, mientras que el temor a una burbuja en la inteligencia artificial afecta a Wall Street y el bitcoin cae más de un 9% en la semana.

Cellnex pierde un 3,78% al anunciar pérdidas de 263 millones de euros, aunque prevé repartir 500 millones en dividendos en 2026 y recompras de acciones.

IAG se desploma un 11,49% tras presentar resultados inferiores a lo esperado, a pesar de aumentar su beneficio un 15,5% hasta septiembre.

El Ibex 35 registra su primera caída semanal en un mes, retrocediendo un 0,82% y perdiendo los 16.000 puntos, lastrado principalmente por IAG, Cellnex y el sector bancario.

El Ibex 35 sufre su primera caída semanal (-0,82%) tras tres alzas consecutivas y cede los 16.000 puntos. El selectivo de la Bolsa española hubiera terminado la semana en positivo si no hubiera sido por el tropiezo de este viernes.

El índice nacional ha restado un 1,34% en la sesión que acaba de terminar, situándose en los 15.901,4 enteros. IAG, especialmente, Cellnex y gran parte del sector bancario han lastrado su evolución.

Las acciones de IAG han caído un 11,49% tras presentar resultados. El holding de aerolíneas ganó 2.703 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 15,5% más que en ese periodo de 2024.

Sin embargo,“los resultados son algo peores de lo esperado y que el año anterior”, señalan los analistas de Bankinter.

Los títulos de Cellnex han restado un 3,78%. La compañía de torres de comunicación perdió 263 millones de euros entre enero y septiembre, un 87,8% más que en el mismo periodo del año anterior.

Así cierra el Ibex 35 Eduardo Bolinches

A pesar de ello, ha anunciado un plan de remuneración al accionista que contempla un reparto de dividendo de 500 millones en 2026 y recompras de acciones de hasta 500 millones.

También han destacado los descensos de Unicaja (-2,69%), Sacyr (-2,68%), CaixaBank (-2,61%), BBVA (-2,54%) y Sabadell (-2,44%).

Por el contrario, las mayores alzas han sido las de ArcelorMittal (+1,5%), Indra (+1,19%) y Repsol (+1,16%).

Si no hubiera sido por la caída de este viernes, el Ibex 35 hubiera cerrado la semana en positivo. De hecho, el descenso del selectivo, ese 0,9%, ha sido el más abultado entre las principales bolsas europeas.

El Dax alemán ha bajado un 0,83%; el Cac 40 francés, un 0,33%; el FTSE 100 británico, un 0,49%, y el FTSE Mib italiano, un 0,29%.

El Euro Stoxx 50 se ha dejado un 0,85% y el Stoxx 600, un 0,61%.

Fruto de estos descensos, los índices más relevantes del Viejo Continente han terminado la semana en rojo.

También estaban a punto de hacerlo los principales índices de Wall Street. En la Bolsa de Nueva York, la caída semanal más pronunciada era la del Nasdaq Composite, que se dejaba cerca de un 3%.

El miedo a una burbuja de la inteligencia artificial (IA) ha crecido en los últimos días en el parqué neoyorquino.

"Los mercados se debaten entre el entusiasmo que rodea el impacto (e idealmente la rentabilidad) que estas tecnologías podrían tener en el futuro, y la preocupación de que las expectativas implícitas en las valoraciones actuales sean demasiado elevadas", advierten los expertos de LPL Financial.

A su vez, los inversores se enfrentan a la falta de datos oficiales que provoca el cierre de Gobierno de Estados Unidos, el más largo de la historia. La situación se agrava debido a los signos de debilidad que da el mercado laboral estadounidense.

Según la firma de recolocación Challenger, Gray & Christmas, las empresas del país anunciaron 153.074 despidos en octubre. Se trata de la cifra más elevada para el décimo mes del año desde 2003. En lo que va de año se ha superado el millón de despidos, la mayor cifra desde el inicio de la pandemia.

A pesar de estas cifras, y en ausencia de datos oficiales, el mercado ha reducido las posibilidades de que la Reserva Federal (Fed) baje los tipos en diciembre.

Ahora, según datos de LSEG, las probabilidades que los inversores dan a un recorte de 25 puntos básicos son del 65%. Hace un mes eran del 82%.

El bitcoin pierde los 100.000 dólares

En la sesión de este viernes el euro se fortalecía ligeramente frente al dólar y se cambiaba a 1,155 billetes verdes.

El petróleo avanzaba posiciones tras cuatro sesiones de caídas. El repunte de este viernes servía, al menos, para paliar el descenso semanal.

El Brent, la referencia en Europa, acumulaba una pérdida del 1,3%, hasta los 63,9 dólares por barril. La bajada del West Texas Intermediate era del 1,66%, hasta los 59,98 dólares.

El oro intentaba cerrar su tercera semana consecutiva de descensos en los 4.000 dólares por onza.

El bitcoin cedía los 100.000 dólares. El valor de la principal criptodivisa del mundo se reducía más de un 9% esta semana.