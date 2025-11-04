El Tesoro capta 5.028 millones de euros en letras y recorta el interés a 12 meses

Las claves nuevo Generado con IA El Tesoro Público español ha captado 5.028 millones de euros en una subasta de letras, elevando la rentabilidad a seis meses pero recortando la de doce meses. La demanda para esta subasta alcanzó los 8.229 millones de euros, superando ampliamente la cantidad finalmente adjudicada por el Tesoro. El coste medio de emisión de la deuda en 2025 hasta agosto se sitúa en el 2,75%, por debajo del 3,16% del año pasado, manteniendo la carga financiera sobre el PIB cerca del 2%. El Tesoro prevé nuevas subastas este mes y ha reducido sus necesidades de financiación para 2025 en 5.000 millones de euros, pasando de 60.000 a 55.000 millones.

El Tesoro Público español ha colocado este martes 5.028,4 millones de euros en una subasta de letras, en el rango medio previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores por las letras a seis meses, pero recortando el interés por la referencia a un año, según los datos publicados por el Banco de España.

Esta ha sido la primera subasta celebrada tras la última decisión del Banco Central Europeo (BCE) de mantener inalterados los tipos de interés en el 2%. Tal y como daban por descontado los mercados, el BCE ha optado por seguir a la espera después de haber detenido en junio el ciclo de flexibilización que recortó el precio del dinero en 200 puntos básicos mediante ocho ajustes a la baja, los últimos siete de forma consecutiva.

En este contexto, el Tesoro ha recibido para esta primera subasta del mes de noviembre una demanda de 8.229,2 millones de euros, que no ha llegado a duplicar lo finalmente adjudicado en los mercados.

El organismo dependiente del Ministerio de Economía ha colocado 1.428,39 millones de euros en letras a seis meses, frente a una demanda de 2.829,72 millones de euros, y el interés marginal se ha colocado en el 1,962%, algo por encima del 1,958% ofrecido en la subasta previa de este mismo tipo de papel.

En la subasta de letras a doce meses, el Tesoro ha adjudicado 3.600 millones de euros, también por debajo de las peticiones de más de 5.399 millones, y la rentabilidad marginal ha bajado en este caso desde el 2,021% anterior al 2,003% actual.

Tras esta emisión, el Tesoro volverá a los mercados el próximo jueves, 6 de noviembre, con una subasta de obligaciones del Estado, en la que espera colocar entre 4.250 millones y 5.750 millones de euros.

En concreto, se emitirán obligaciones del Estado a 7 años, con cupón del 3%; obligaciones del Estado, con una vida residual de 9 años y 9 meses, con cupón del 1,85%; obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la zona euro a 10 años, con cupón del 1,15% y obligaciones del Estado a 15 años, con cupón del 3,50%.

Tipo de interés

Los tipos de interés marginal de referencia de cara a esta subasta se sitúan en el 2,929% para las obligaciones del Estado a 7 años; en el 3,420% para las obligaciones del Estado con una vida residual de 9 años y 9 meses; en el 1,494% para las obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la zona euro a 10 años; del 3,676% para las obligaciones del Estado a 15 años.

Tras estas dos emisiones el Tesoro Público volverá a los mercados de deuda el día 11 de noviembre, con una subasta de letras a 3 y 9 meses, a la que seguirá otra el día 20, de bonos y obligaciones del Estado, con la que cerrará el mes.

A finales de septiembre, el Tesoro Público anunció un recorte de sus necesidades de financiación para este año en 5.000 millones de euros dada la "fortaleza" del crecimiento económico de España, por lo que su programa de emisión neta de deuda pasa de 60.000 millones previstos inicialmente a 55.000 millones.

Actualmente, el coste medio de la deuda en circulación se sitúa actualmente en el 2,28%. Esto es, solo 64 puntos básicos desde su mínimo histórico del 1,64% en 2021, apenas un cuarto de la subida acumulada de 250 puntos básicos de los tipos de interés oficiales en el mismo periodo.

Por otro lado, el coste medio de emisión se está reduciendo en los últimos meses, convergiendo al coste medio de la deuda en circulación y limitando el recorrido al alza de este último. Así, el coste medio de emisión de 2025 hasta el mes de agosto se sitúa en el 2,75%, por debajo del 3,16% del año pasado.

Todo ello ha contribuido a que la carga financiera de la deuda del Estado sobre el PIB se mantenga contenida, en torno al 2%, cerca de su mínimo del 1,88% en 2021 y lejos del máximo del 2,92% registrado en 2014, ha resaltado el Ministerio de Economía.