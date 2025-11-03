Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar nuevos máximos históricos

Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este lunes.

El selectivo español despidió el mes de octubre por encima de los 16.000 puntos, pero todavía no es capaz de escapar de ellos estirando la reacción alcista.

Por otro lado, en el mercado de valores estadounidense vimos una sesión desigual en la que solo el Dow Jones pudo quedarse en verde. A pesar de ello, seguimos teniendo a todos los índices en zona de máximos históricos.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

1) Acciona: El valor logra romper la lateralización en la que se encontraba, lo que demuestra fortaleza respecto a la compra realizada en 170,60 euros y ahora movemos la orden de protección hasta los 190,9 euros en base cierres.

2) Indra: El valor marca nuevos máximos y entramos en él al cerrar por encima de los 42 euros y colocamos una orden de protección ante la pérdida de los 47,65 euros en base a cierres.

3) Endesa: El valor marca nuevos máximos y entramos en él al confirmar dos cierres consecutivos por encima de los 29,11 euros, colocando una orden de protección en los 30,50 euros en base cierres.

4) Repsol: El valor ha marcado nuevos máximos históricos, por lo que vamos a entrar si vemos que consolida los 15,90 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 15,50 euros en base cierres.