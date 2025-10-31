Puig Brands necesita superar la barrera de los 15,11 euros para activar una señal alcista

Para activar una señal alcista, las acciones de Puig Brands deben superar la barrera de los 15,11 euros, un nivel técnico clave.

A pesar de sus sólidos resultados financieros, las acciones de Puig Brands muestran una tendencia bajista desde su debut en bolsa en 2024, con una caída casi del 22% en 2025.

Puig Brands reporta un aumento del 7% en ventas durante los primeros nueve meses del año, alcanzando los 3.596,2 millones de euros.

Los mercados encaran el cierre semanal con dudas sobre la próxima dirección de la política monetaria en EE. UU. y con cautela respecto al alivio comercial tras la cita entre Donald Trump y Xi Jinping, ya que los inversores perciben frentes abiertos pendientes de aclaración. Además, los balances recientes de las tecnológicas estadounidenses muestran resultados dispares.

El Ibex 35 cedió ayer un 0,68% y puso punto final a una serie alcista, aunque conservó el nivel de 16.000 puntos en una sesión influida por la decisión del Banco Central Europeo de mantener los tipos y por la referencia empresarial. Entre el lunes y el jueves, el índice avanza un 1,12%. En la evolución de los valores de su composición, destaca la reacción de las acciones de Puig Brands, que se disparan.

Puig presentó ayer los resultados de los primeros nueve meses del año, con ventas de 3.596,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 7% respecto al mismo periodo del año pasado, según informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El trimestre incluyó lanzamientos como La Bomba de Carolina Herrera y nuevas propuestas. En maquillaje, que representa el 16% del negocio, la compañía alcanzó 569 millones hasta septiembre, un aumento del 6,4%.

Marc Puig, presidente ejecutivo, subrayó que la empresa ha completado otro trimestre sólido con crecimiento sostenido en todas las divisiones y marcas fuertes. Añadió que afrontan la campaña navideña con mucha confianza.

Sin embargo, desde el punto de vista técnico, estos resultados contrastan de forma notable con su trayectoria bursátil reciente, ya que el valor mantiene una clara tendencia bajista frente al movimiento al alza del Ibex 35.

Mientras el selectivo español ha acumulado una ganancia superior al 38% en 2025, los títulos de Puig retroceden casi un 22% considerando el cierre del jueves. Desde su estreno en bolsa en 2024, el valor ha registrado una secuencia y pauta de máximos y mínimos decrecientes, con presión bajista constante y rupturas sucesivas de niveles de soporte que han sido clave.

Evolución de las acciones de Puig Brands Eduardo Bolinches TradingView

Este comportamiento llevó a tantear soportes relevantes como los 15,76 euros por acción y, especialmente, los mínimos históricos marcados a mediados de octubre en 13,11 euros. Desde esa zona, Puig intentó recuperar terreno y alcanzó 14,30 euros en el rebote posterior, pero la presión vendedora en esa referencia actuó como resistencia y provocó un regreso hacia los 13,50 euros.

Desde la apertura del hueco bajista en la zona de 15,90 euros por acción, el volumen ha aumentado de forma notable. Este repunte puede sugerir que inversores de mayor peso o el propio cuidador del valor están acumulando posiciones en estos niveles, anticipando un posible giro en la cotización.

Puig Brands cotiza con un PER cercano a 12, (número de veces que el mercado paga el beneficio anual por acción) lo que refleja una valoración moderada acorde con un importante grupo de consumo con expansión constante y márgenes sólidos.

Para el inversor, esto sugiere equilibrio entre calidad y precio, con potencial siempre que continúe ejecutando su plan estratégico y ampliando su presencia internacional. Ese potencial se ve reforzado por elevados niveles de sobreventa que podrían permitir continuidad al avance visto hoy.

Desde un punto de vista técnico, sería relevante exigir al valor la superación clara de los 15,11 euros, nivel donde comenzó el último tramo bajista, para pensar en cerrar al menos parcialmente el hueco iniciado en 15,90 euros. Aunque en la sesión actual se han superado dos zonas importantes, el nivel citado sigue siendo clave.

De este modo, en la medida en que se registren dos cierres consecutivos por encima de 15,11 euros, podría plantearse una entrada parcial que nos permitiría introducir una orden de compra limitada a un tercio de la exposición habitual, con un primer objetivo en 15,71 euros y una orden de protección en 14,75 euros por acción.

Esta gestión prudente permitiría acompañar un posible giro alcista sin asumir un riesgo excesivo en esta fase inicial.