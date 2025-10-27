Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar un supuesto nuevo máximo anual

Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este lunes.

El selectivo español cerró la semana pasada con la tarea pendiente de marcar nuevos máximos anuales sin conseguirse y ahora toca ver si podrá hacerlo esta semana.

Por otro lado, en el mercado de valores estadounidense vimos una reacción claramente alcista a los datos de inflación que está teniendo continuidad en el día de hoy, lo que nos lleva a marcar nuevos máximos históricos.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

1) Acciona: El valor logra romper la lateralización en la que se encontraba, lo que demuestra fortaleza respecto a la compra realizada en 170,60 euros y ahora movemos la orden de protección hasta los 186,4 euros en base cierres.

2) Indra: El valor marca nuevos máximos y entramos en él al cerrar por encima de los 42 euros y colocamos una orden de protección ante la pérdida de los 43,85 euros en base a cierres.

3) Endesa: El valor marca nuevos máximos y entramos en él al confirmar dos cierres consecutivos por encima de los 29,11 euros, colocando una orden de protección en los 28,83 euros en base cierres.

4) Merlin Properties: El valor ha conseguido marcar precios por encima de los 13,36 euros, por lo que hemos entrado colocando una orden de protección ante la pérdida de los 13,60 euros en base cierres.