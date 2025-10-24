Inditex enfrenta la zona clave de los 49,90 euros que daría paso a un nuevo impulso alcista

El optimismo en Wall Street y las señales de distensión entre EE. UU. y China refuerzan el ánimo de los inversores, en una jornada en la que el precio del crudo retrocede tras las nuevas sanciones impuestas por Washington a exportadores rusos.

En la Bolsa española, el Ibex 35 inicia la sesión de este viernes en los 15.792,2 puntos, después de cerrar la víspera con un ligero avance del 0,06%. En el conjunto de la semana, el índice acumula una ganancia del 1,2%. Si miramos la lista de integrantes del selectivo español, destacamos hoy viernes el comportamiento de las acciones de Inditex, que se sitúan en la parte alta en los primeros movimientos.

Una de las firmas más importantes del Ibex 35 es, sin duda, el grupo Inditex. Aunque este no ha sido uno de sus mejores ejercicios, ya que acostumbra a liderar las subidas en el parqué, un hecho destacado es que estamos en la recta final para hacerse con el dividendo de la textil gallega, ya que el próximo jueves 30 de octubre es la fecha de corte para obtener el cupón. A partir de ese día, las acciones de Inditex cotizarán ex dividendo.

Este año se reparten 5.235 millones de euros en total, con un dividendo complementario de 0,84 euros por acción junto con un dividendo extraordinario de 0,55 euros. La compañía española pagará ambos montantes el próximo 3 de noviembre. Esto supone una mejora del 9% frente al dividendo que repartió la entidad el año pasado.

Este ejercicio no ha sido sencillo para Inditex. Tanto la debilidad de sus ventas tras años de liderazgo como las amenazas arancelarias de Donald Trump han creado un entorno especialmente negativo para las acciones de la firma de moda.

La compañía acumula una ganancia muy ligera en el año si tenemos en cuenta su nivel de cotización actual, que es del 0,35% en el acumulado del ejercicio, aunque en algunos momentos llegó a perder hasta el 17% de su capitalización en bolsa en este 2025.

En su gráfico se aprecia un entorno muy volátil para los títulos de Inditex, con la apertura y cierre de algunos importantes huecos bajistas que se han producido durante los meses de diciembre de 2024 cerca de la zona de los 54 euros por acción.

Evolución de las acciones de Inditex Eduardo Bolinches Inditex

También se produjo un importante hueco bajista el pasado mes de marzo cerca de la zona de los 48 euros y, en el mes de septiembre, un hueco al alza que todavía no ha sido cerrado ni tapado, provocando una revalorización relevante de los títulos de la textil gallega, que han acumulado una subida superior al 11% durante septiembre y algo más del 4,5% durante este mes de octubre.

A muy corto plazo, Inditex está mostrando señales de fortaleza, ya que el valor viene rebotando desde los mínimos anuales situados en la zona cercana a los 40,85 euros por acción.

Si trazamos los correspondientes niveles de retroceso proporcional de Fibonacci a la última y extensa caída producida entre los meses de diciembre de 2024 y agosto de 2025, veremos que Inditex acaba de superar una zona de resistencia muy importante correspondiente al 50% de su retroceso proporcional de Fibonacci, es decir, los 48,14 euros por acción, dando paso a una continuidad del movimiento alcista.

De esta manera, Inditex tiene grandes probabilidades de ir a buscar el siguiente de los niveles de retroceso proporcionales, es decir, la zona de los 49,90 euros por acción, donde se encuentra una zona de resistencia bastante importante que el valor afrontará en breve.

Por lo tanto, si ya tenemos títulos en cartera, lo más recomendable sería mantener buscando ese objetivo situado en los 49,90 euros por acción. Pero si no somos partícipes de la compañía y queremos optar al dividendo, la fecha clave será el próximo día 30 de octubre para poder hacerlo.

Por el contrario, si lo que queremos es acometer compras por motivos técnicos, en ese caso deberíamos esperar a que Inditex superara la zona de los 49,90 euros en base cierres, lo cual implicaría retomar la senda alcista de continuidad, buscando un objetivo clave que situaremos en la zona de los 52,10 euros por acción, es decir, su siguiente resistencia horizontal.

Dicha orden de compra debería ir acompañada de una orden de protección de, como mucho, el 3% respecto al nivel de entrada que realicemos.