Morgan Stanley diseña un índice bursátil con las empresas clave para la seguridad nacional de Estados Unidos

El índice está diseñado para ser replicado por fondos pasivos y utilizado como referencia por fondos activos en sus estrategias de inversión.

Tesla es la empresa más conocida en el índice, que también incluye a Cameco, Albemarle y Sigma Lithium, entre otras.

El índice incluye empresas en sectores como la energía nuclear, litio, baterías y tierras raras, que apoyan la resiliencia de la cadena de suministro y la infraestructura estratégica.

El complicado panorama geopolítico, con un mundo cada vez más multipolar y desglobalizado, está cambiando las prioridades de los Estados en temas como la defensa, la autonomía energética, la ciberseguridad o la reindustrialización.

Y la Administración Trump es origen y destino de esos cambios. Por eso, las grandes firmas de inversión ya analizan cómo abordar el nuevo rumbo y las necesidades de la primera economía del mundo.

El selectivo, denominado Morgan Stanley National Security Index, incluye compañías cotizadas de distintos sectores que contribuyen a la seguridad nacional, la resiliencia de la cadena de suministro y la infraestructura estratégica: energía nuclear y uranio; litio; baterías y almacenamiento de energía, y tierras raras y metales estratégicos.

Otras corporaciones incluidas son Cameco, Albemarle, Sigma Lithium, Ballard Power Systems, Ivanhoe Electric o First Quantum Minerals. Y así hasta 39, todas ellas cotizadas en suelo estadounidense.

El índice está diseñado a modo de guía para los pequeños ahorradores, pero, sobre todo, para que los fondos pasivos (ETF, en inglés) lo repliquen tal cual y de esta forma el sector llegue a más inversores particulares.

Los fondos activos también lo pueden utilizar como índice de referencia pagando el correspondiente canon, y comprobar si sus gestores son capaces de batirlo a largo plazo.

"La seguridad nacional ya no se trata sólo de fronteras. Se trata de baterías, recursos y resiliencia", deslizaron desde Morgan Stanley.