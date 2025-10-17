Dónde invertir en bolsa hoy: valores para protegerse de una continuidad de las caídas

Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este viernes.

Las claves nuevo Generado con IA El selectivo español y el mercado de valores estadounidense muestran signos de recuperación tras las caídas recientes, aunque se espera más claridad antes de sacar conclusiones definitivas. Acciona, Técnicas Reunidas, ACS y Merlin Properties son valores que destacan actualmente en el mercado, mostrando señales técnicas favorables para su inversión. Se recomienda estar atento a los movimientos de estos valores, colocando órdenes de protección para mitigar riesgos ante posibles caídas en sus precios. El momento técnico es crucial para estos valores, que están atrayendo la atención de muchos inversores en busca de oportunidades de inversión seguras.

El selectivo español reconquista los 15.600 puntos y tendrá una nueva oportunidad para poder marcar nuevos máximos anuales antes de terminar la semana.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense continúa teniendo problemas para seguir subiendo y vuelve a sufrir correcciones generalizadas.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

¿En qué deberías invertir según tu edad?:



1) Acciona: El valor logra romper la lateralización en la que se encontraba, lo que demuestra fortaleza respecto a la compra realizada en 170,60 euros y ahora movemos la orden de protección hasta los 181,8 euros en base cierres.

2) Indra: El valor marca nuevos máximos y entramos en él al cerrar por encima de los 42 euros y colocamos una orden de protección ante la pérdida de los 40,65 euros en base a cierres.

3) Endesa: El valor marca nuevos máximos y entramos en él al confirmar dos cierres consecutivos por encima de los 29,11 euros, colocando una orden de protección en los 28,60 euros en base cierres.

4) Merlin Properties: El valor ha conseguido marcar precios por encima de los 13,36 euros por lo que hemos entrado colocando una orden de protección ante la pérdida de los 13,26 euros en base cierres.