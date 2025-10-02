El Estado eleva su inversión en la Bolsa española a máximos de 27 años pero la de las familias se hunde a mínimos desde 1993

El Estado posee el 4,1% de la Bolsa española. Se trata del nivel más elevado desde 1998. Mientras que la inversión de las Administraciones públicas crece, la de las familias se hunde a niveles de hace 32 años.

Es decir, la participación del sector público en la Bolsa española ha marcado máximos de los últimos 27 años. Su participación se elevó en 2024 ocho décimas respecto al año anterior, según el Informe de Propiedad de las Acciones publicado este jueves por el Servicio de Estudios de Bolsas y Mercados Españoles (BME).

En concreto, a través de entidades como la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Enaire y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el Estado español mantiene posiciones estratégicas en compañías clave como Aena, CaixaBank, Indra, Telefónica, Enagás y Redeia.

Por el contrario, la participación de las familias en la propiedad de las acciones españolas bajó en 2024 hasta el 15,8%. Es su nivel más bajo en 32 años. Es decir, desde 1993.

"El dato contrasta con los niveles alcanzados a finales del pasado siglo, cuando los inversores minoristas participaron ampliamente en las grandes privatizaciones de empresas públicas y su peso en la Bolsa española llegó a superar el 35%", contextualizan en BME.

Los inversores internacionales

Los inversores internacionales siguen siendo los mayores propietarios de la Bolsa española, aunque su participación se redujo levemente durante el pasado ejercicio.

El estudio concreta que la participación de los inversores internacionales --la mayoría son inversores institucionales-- en la Bolsa española se situó en 2024 en el 48,7%, tres décimas menos que un año antes.

Ligado a esto, desde BME han apostillado que, según datos de FactSet, al cierre del primer trimestre de 2025 un total de 8.634 fondos privados participan en el Ibex 35 con un valor de mercado de 207.300 millones de euros.

De ellos, el 70,7% del número de fondos y el 48,7% de la capitalización es de fondos europeos, mientras que los norteamericanos suponen el 25% del total y el 46,9% de la capitalización.

El informe también detalla que hay 72 gestoras con más de 500 millones de euros de participación cada una en el selectivo español y, de ellas, once poseen en sus carteras acciones de todas las compañías del selectivo nacional.

Por grupos, destacan BlackRock, con 32.395 millones; Vanguard, con 22.989 millones, y Capital Group, con 14.393 millones.

"El informe demuestra que cotizar en Bolsa atrae la inversión extranjera", ha apuntado BME en un comunicado.

El peso del capital internacional en las compañías cotizadas casi ha duplicado al de las no cotizadas: 48,7% frente al 25%, según los datos de las Cuentas Financieras del Banco de España.

Con ánimo comparativo, el informe desgrana que en las últimas dos décadas el porcentaje de la propiedad foránea de las cotizadas ha crecido un 11,6%, frente al apenas 2,7% de alza de las no cotizadas.