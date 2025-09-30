El Ibex 35 sube un 33,5% en lo que va de año, la rentabilidad más elevada desde 1997

El oro registra su mejor año desde 1979 con un aumento del 46,75%, superando la rentabilidad de otros activos, y alcanzando máximos históricos de 3.871 dólares por onza.

El consenso de analistas estima que el Ibex 35 podría alcanzar los 16.031 puntos, marcando nuevos máximos históricos antes de finalizar el año.

Santander lidera las subidas en el Ibex 35 con un incremento del 95,9%, seguido por Unicaja, Sabadell y Bankinter, destacando el fuerte crecimiento del sector bancario.

El Ibex 35 alcanza una rentabilidad del 33,5% en 2025, la más alta desde 1997, impulsado por el sector bancario y la revalorización del euro.

El Ibex 35 se prepara para hacer historia. El selectivo español ha acumulado una rentabilidad del 33,47% en los primeros nueve meses de este 2025. Es la más elevada desde 1997.

El índice amplía el saldo anual tras subir un 10,6% entre julio y septiembre. Se trata de su mejor tercer trimestre en 12 años.

Sólo en septiembre, el avance ha alcanzado el 3,6%. El Ibex 35 ha puesto un broche positivo a un mes y a un trimestre alcista: la subida de este martes ha sido del 1,04%. Con ella, ha alcanzado los 15.476 puntos.

No cerraba una jornada en un nivel tan elevado desde diciembre de 2007. Es decir, desde hace casi 18 años. Los máximos intradiarios son algo superiores, en los 15.490,5 enteros.

Con este nuevo avance, el Ibex 35 mantiene el rumbo hacia sus máximos históricos. El selectivo se encuentra un 3,6% por debajo de los 15.945,7 puntos a los que cerró la sesión del 8 de noviembre de 2007.

Los bancos

La buena marcha del sector bancario explica, en gran medida, la elevada rentabilidad del Ibex 35. Cabe recordar que el peso de las entidades en el selectivo supera el 35%.

Con el permiso de Indra, los bancos copan las mayores subidas anuales del índice. La más abultada de todas ellas es la de Santander, que alcanza el 95,9%.

Le siguen Unicaja (+81,2%), Sabadell (+75,4%), Bankinter, (+74,1%), BBVA (+71,8%) y CaixaBank (+69,7%).

“Las entidades del sector han registrado beneficios récord este año gracias a los tipos de interés elevados, la volatilidad del mercado, la caída de la morosidad y el crecimiento económico”, señala Manuel Pinto, analista de mercados.

Así cierra el Ibex 35 Eduardo Bolinches @ebolinches

Desde enero, el Ibex 35 Bancos –el índice que mide la evolución del sector– ha repuntado un 83,1%, pulverizando todos los registros. Incluso si ahora mismo terminase el año multiplicaría casi por cuatro la subida del ejercicio anterior.

Sólo Indra, que avanza un 129%, lo hace mejor que la banca. La compañía ha duplicado su valor por el aumento del gasto en defensa de la OTAN y la expectativa de nuevos contratos, así como la posible venta de Minsait.

“Mientras que todo parecía indicar que se produciría un acuerdo de paz en Ucrania, cada día parece más lejano y se abren nuevas vías en el conflicto como la ciberseguridad o los drones”, añade Pinto.

Por el contrario, son ocho las cotizadas del Ibex 35 que sufren caídas en los primeros nueve meses del ejercicio. La mayor de todas ellas es la de Puig (-22,1%). También destacan las de Rovi (-10%), Inditex (-7,9%) y Cellnex (-4,5%).

Con una rentabilidad anual superior al 32%, el Ibex 35 comanda las alzas entre las principales bolsas europeas.

La subida del Dax alemán es del 19,3%; la del Cac 40 francés, penalizado por la crisis política de Francia, es del 6,8%; la del FTSE 100 británico, del 13,8%, y la del FTSE Mib italiano, del 24,5%.

Según afirma Pinto, “otro factor que ayuda a explicar las subidas del Ibex es que el dólar se ha convertido en el chivo expiatorio de las políticas de Trump, lo que ha generado que el inversor internacional busque refugio y rentabilidad en otras divisas”.

“El euro se ha revalorizado más de un 13% respecto al dólar, lo cual ha acelerado los flujos de capital, y España concretamente ha sido uno de los destinos favoritos dada su escasa evolución en los últimos años, y su potencial de crecimiento”, añade el mismo experto.

Las políticas de Trump, especialmente la imposición de aranceles, han causado estragos en los mercados financieros, pero especialmente en Wall Street.

Debido a que los descensos registrados en abril fueron superiores en la Bolsa de Nueva York que en otros parqués, los índices estadounidenses acumulan rentabilidades inferiores. El alza anual del Dow Jones se limita al 8,9%; la del S&P 500, al 13,3% y la del Nasdaq, del 17,1%.

¿Máximos históricos?

El consenso de analistas fija el objetivo del Ibex 35 en 2025 en los 16.031 puntos, es decir, le da al selectivo un potencial del 4,7%. Alcanzar ese objetivo supondría marcar nuevos máximos históricos antes de que termine el ejercicio.

No todos los analistas opinan lo mismo. Pinto considera que “el Ibex 35 afronta un último trimestre con el potencial ya reducido. El sector bancario cotiza a múltiplos muy exigentes, lo que hace que su potencial sea ya nulo e incluso que podamos ver correcciones”.

El experto establece un precio objetivo para el Ibex 35 de 15.317 puntos, con un máximo de 15.606 enteros.

“Esto dejaría una subida para el 2025 de entre el 32% y el 35%, pero un potencial reducido para el último trimestre, y sin posibilidad de alcanzar los 16.000 puntos”, subraya.

El mejor año del oro desde 1979

La rentabilidad registrada por la renta variable –o por casi cualquier activo– empequeñece al lado de la subida del oro. Avanza un 46,75% en 2025, un año que se perfila como el mejor para el metal precioso desde 1979.

Este martes el oro ha marcado nuevos máximos históricos en los 3.871 dólares por onza.

La renta fija ha terminado septiembre con más tranquilidad de la que lo empezó, especialmente en el caso los bonos a más largo plazo, que han estado en el punto de mira de los inversores.

En las primeras sesiones de septiembre, la deuda a 30 años de Francia alcanzó máximos en 16 años. El bono británico al mismo plazo llegó a cotas no vistas desde 1998, mientras que la rentabilidad de la deuda japonesa tocó niveles de 2011.

Ni todos los plazos ni todos los países han sufrido por igual. A diez años, la situación no ha sido tan crítica. De hecho, la rentabilidad de la deuda estadounidense a 10 años se ha reducido casi un 10%.

El interés del bono alemán a 10 años se ha incrementado un 14,7% este ejercicio. La subida del bono español a 10 años ha sido inferior, del 6,2%, lo que ha permitido que la prima de riesgo de España se haya moderado hasta caer por debajo de los 55 puntos básicos.

Los precios del petróleo han retrocedido con fuerza a pesar de los recortes de producción de la OPEP+ y del incremento de las tensiones en Oriente Medio.

La caída anual del Brent, la variante de referencia en Europa, es del 11,7%. Cotiza en torno a los 66 dólares por barril.

El descenso del West Texas Intermediate estadounidense es del 12,45%. Su precio se sitúa ya por debajo de los 62,5 dólares.

El bitcoin, por su parte, pelea por mantenerse por encima de los 113.000 dólares. El repunte anual es del 21,2%, muy lejos de las subidas de 121,3% de 2024 y del 155,6% de 2023.