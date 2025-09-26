Ibex 35, la bolsa en directo hoy |El Ibex 35 supera los 15.300 puntos gracias a bancos y siderúrgicas

Claves para la sesión de este viernes 26 de septiembre:

- El Ibex 35 sube un 1,37%, hasta los 15.343,6 puntos, pasada la media sesión de este viernes. Gracias a este avance, el índice pasa a registrar una subida semanal del 0,4%.

- Acerinox (+2,83%), ArcelorMittal (+2,74%), Sabadell (+2,23%) y BBVA (+2,08%) lideran las subidas del selectivo.

- El Ibex 35 encabeza las ganancias en una sesión positiva para las principales bolsas europeas.

- Wall Street inicia la sesión en positivo. El Dow Jones suma un 0,78%; el S&P 500, un 0,55%, y el Nasdaq Composite, un 0,31%.

- El índice de precios de gasto de consumo personal de Estados Unidos, la estadística escogida por la Reserva Federal (Fed) para monitorizar la inflación, repuntó una décima en agosto al 2,7% interanual.

- El oro deja el ataque de los 3.800 dólares, pero mantiene los 3.700, en un proceso de consolidación de las ganancias.