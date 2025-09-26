Ibex 35, la bolsa en directo hoy |El Ibex 35 supera los 15.300 puntos gracias a bancos y siderúrgicas
Wall Street sube a pesar del repunte del índice favorito de la Fed para medir la inflación.
LAS CLAVES
- 17:43 Así cierra el Ibex 35
- 15:40 Así abre Wall Street
- 14:31 El PCE anual de EEUU sube ligeramente en agosto
- 14:31 El PCE subyacente de EEUU cumple con lo previsto en agosto
- 10:14 Analizamos el comportamiento de las acciones de ArcelorMittal
- 09:06 Así abre el Ibex 35
- 08:58 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:18 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:46 Claves para la sesión de hoy
Claves para la sesión de este viernes 26 de septiembre:
- El Ibex 35 sube un 1,37%, hasta los 15.343,6 puntos, pasada la media sesión de este viernes. Gracias a este avance, el índice pasa a registrar una subida semanal del 0,4%.
- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, continúa cayendo y se acerca al importante soporte de los 107.263 dólares.
-
Así cierra el Ibex 35
Cerramos la sesión y la semana por todo lo alto tras una inflación contenida en EE. UU.
-
Ibex 35, mejores y peores de la sesión. Saldo semanal
Jornada de subidas para el Ibex 35, en la que los alcistas lograron imponerse a los bajistas y dibujar una vela positiva que recupera todo lo perdido desde el 16 de septiembre. El índice se aproxima cada vez más a los 15.400 puntos y, sobre todo, a los máximos del 22 de agosto en 15.443 puntos.
El rebote se produjo desde una zona de interés técnico, con un mínimo en 15.180 puntos y un máximo en 15.371 puntos.
A falta de pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español suma un 1,37% en los 15.343 puntos. El saldo semanal es de una subida del 0,56% a esta hora.
El podio de ganadores está compuesto por: ArcelorMittal (+2,42%), Acerinox (+2,32%) y Banco Sabadell (+2,37%).
Los valores más penalizados, a esta hora son: Solaria (-2,45%), Aena (-1,29%) y Laboratorios Rovi (-0,97%).
-
El mini Nasdaq 100 muestra señal técnica bajista de corto plazo
El 26 de septiembre, el mini Nasdaq 100 cotizó una desviación estándar por debajo de su media móvil de 5 días, un patrón que se ha repetido 55 veces en los últimos 12 meses. Históricamente, en el 62% de los casos (34 de 55), el precio subió en las siguientes 5 horas un promedio de 128,82 puntos, alcanzando un máximo de 358 puntos.
En las 21 ocasiones restantes, el índice retrocedió un promedio de 155,87 puntos, con un descenso máximo de 422,5 puntos. La estadística sugiere que, aunque predominan los rebotes de corto plazo, existe riesgo de retrocesos significativos.
-
Boeing lidera subidas en el sector industrial estadounidense
En estos momentos, si echamos una mirada al Dow Jones, Boeing lidera las subidas del sector industrial con un avance cercano al 4%, impulsando el índice hacia territorio positivo. Le siguen IBM, que suma un 1,58%, y Goldman Sachs con un 0,93%, destacando dentro de los valores más alcistas.
En la parte baja de la tabla, apenas hay movimientos negativos, con Cisco cayendo un 1,12% y Nike y Nvidia retrocediendo alrededor del 0,80%.
-
Trump anticipa acuerdo sobre Gaza y Netanyahu defiende medidas de Israel
Trump señaló que “parece que tendremos un acuerdo sobre Gaza”, mientras Netanyahu, en la ONU, afirmó que Israel aplica más medidas para minimizar bajas civiles que cualquier otro ejército en la historia.
Además, el primer ministro israelí criticó la postura internacional, subrayando que “hay que estar del lado de Israel, pero no es eso lo que se está haciendo”.
-
Confianza del consumidor en EEUU se modera según la Universidad de Michigan
El índice de sentimiento de la University of Michigan se situó en 55,1, ligeramente por debajo de la previsión de 55,4 y del dato previo. Las expectativas de inflación a 1 y 5 años también se moderan, con 4,7% y 3,7% frente a los 4,8% y 3,9% estimados.
La lectura refleja un consumo algo más cauteloso y una percepción inflacionaria más contenida.
-
Continúa el tono positivo del Ibex 35 tras la apertura americana
El Ibex 35 sube un 1,22% hasta los 15.371 puntos, marcando un nuevo máximo intradía. Acerinox y ArcelorMittal lideran las subidas con avances del 2,68% y 2,28%, respectivamente.
En el lado contrario, Solaria encabeza las caídas con un retroceso del 2,26%. La sesión mantiene un fuerte tono alcista en el índice español.
-
Así abre Wall Street
Hueco de apertura alcista para terminar la semana en Wall Street.
-
El Ibex 35 modera avances a la espera de la apertura americana
El Ibex 35 retrocede levemente desde los máximos recientes mientras aguarda la apertura americana. Los futuros de Wall Street anticipan subidas, lo que mantiene un tono positivo en la última sesión de la semana.
El índice español conserva parte de las ganancias acumuladas durante la mañana.
-
Torres: "Una segunda opa de BBVA por Sabadell no está encima de la mesa"
Afirma que la segunda opa depende "enteramente" de la voluntad de BBVA y que nunca se lanzaría si el precio "no es el mismo".
-
Atención al Ibex 35 que acelera y alcanza los 15.300 puntos
El Ibex 35 registra un fuerte impulso y sube un 1,10%, alcanzando la cota de los 15.300 puntos en un movimiento de clara aceleración.
Las aceleradas se mantienen al frente de las ganancias y se suma ACS como tercer valor más alcista de la jornada.
El índice refuerza así su tono positivo intradía.
-
Ventas mayoristas de Canadá caen con fuerza en agosto
Las ventas mayoristas retrocedieron un 1,3% en agosto, frente al crecimiento del 1,2% del mes anterior. El dato refleja una desaceleración notable en la actividad comercial y añade presión sobre la evolución del sector minorista.
La contracción marca un contraste con el repunte reciente del PIB.
-
PIB de Canadá sorprende con mayor crecimiento en julio
economía canadiense avanzó un 0,2% en julio, superando el 0,1% previsto y revirtiendo la caída del -0,1% del mes anterior. El repunte muestra un inicio positivo del tercer trimestre y sugiere cierta fortaleza en la actividad.
El dato aporta un respiro en medio de un escenario de desaceleración global.
-
El gasto personal en EEUU supera las previsiones en agosto
El gasto personal creció un 0,6% en agosto, por encima del 0,5% esperado y del dato previo. El aumento señala un consumo sólido a pesar de las presiones inflacionarias.
Este comportamiento refuerza la resiliencia de la economía estadounidense en un contexto de vigilancia sobre la política monetaria.
-
El PCE anual de EEUU sube ligeramente en agosto
El índice de precios PCE anual se situó en 2,7% en agosto, en línea con lo esperado y por encima del 2,6% registrado previamente.
La ligera subida refleja una presión inflacionaria moderada en la economía estadounidense. El dato será clave para evaluar los próximos pasos de la Reserva Federal.
-
El PCE subyacente de EEUU cumple con lo previsto en agosto
Los precios del gasto en consumo personal subyacente subieron un 0,2% en agosto en términos mensuales y un 2,9% interanual, en línea con las previsiones del mercado. La estabilidad del indicador respalda la visión de una inflación controlada en la parte subyacente.
Estos datos son clave para la Reserva Federal en la definición de su política monetaria.
-
El selectivo español se mantiene firme antes del PCE de EEUU
El Ibex 35 avanza un 0,87% y se mantiene cerca de los máximos del día, con las aceleradas destacando con subidas superiores al 2,5%.
Solo seis valores cotizan en negativo, lo que refuerza la fortaleza del índice español en la previa a los datos del PCE estadounidense. La sesión transcurre con tono claramente positivo.
-
El IPP de EEUU se enfría por debajo de lo previsto
El índice de precios al productor interanual en EEUU se situó en 2,6%, por debajo de la previsión del 3,3% y del dato revisado anterior del 3,1%.
La moderación de los precios industriales refleja un alivio en las presiones inflacionistas.
-
Boeing recibe grandes pedidos de Turkish Airlines y Norwegian
Boeing anunció que Turkish Airlines encargó hasta 75 aviones 787 Dreamliner y planea comprar hasta 150 unidades del 737 MAX. Además, Norwegian Air Shuttle ejerció una opción para adquirir 30 Boeing 737 MAX 8 adicionales.
Estos contratos refuerzan la cartera de pedidos del fabricante estadounidense en un momento clave para la recuperación del sector aeronáutico.
-
El Ibex 35 se acerca al 1% de avances