Los pequeños inversores (también los españoles) empiezan a desconfiar de 'Los siete magníficos' de Wall Street

Los pequeños inversores, también los españoles, ya no muestran la misma confianza respecto a la evolución bursátil de los conocidos como Los siete magníficos de Wall Street.

No confían tanto en que, en conjunto, Apple, Amazon, Alphabet –la matriz de Google, Tesla, Nvidia, Meta –propietaria de WhatsApp- y Microsoft, vayan a batir holgadamente al mercado en 2025.

Es una de las principales conclusiones del último informe trimestral Retail Investor Beat (RIB) -Pulso del Inversor Minorista- de la plataforma de trading e inversión eToro.

El sondeo de opinión correspondiente al tercer trimestre, y se encuestó a 11.000 inversores minoristas en 13 países, 1.000 de ellos en España.

En cifras concretas, el 33% de los encuestados cree que Los siete magníficos sólo batirán al mercado ligeramente. Por el contrario, el 13% espera que estas acciones superen significativamente el rendimiento del mercado.

Los resultados son similares a los arrojados por el sondeo español.

Por ahora, se está cumpliendo el escenario esperado por uno de cada tres inversores minoristas. El S&P 500 sube en este 2025 un 12%. El avance es sólo tres puntos porcentuales inferior a la subida media de Los siete magníficos, que es del 15%.

En los últimos cinco años el grupo ha batido ampliamente al selectivo menos en una ocasión: 2022. Ese año, muy negativo para Wall Street, la tecnología sufrió un especial castigo.

Así, mientras que el S&P 500 cedió un 19,4%, Los siete magníficos se dejaron, también de media, un 46,2%.

Las caídas de Apple y Tesla

La escasa ventaja que estos valores sacan al S&P 500 este ejercicio se explica por la peor evolución de Apple, cuyas acciones han caído un 6,7% desde que dio inicio el año, y de Tesla, cuyos títulos retroceden un 2,3%.

Además, la rentabilidad anual de Amazon, del 3,6%, es inferior a la del índice. Por encima se sitúan Nvidia (32,5%), Alphabet (27,5%), Meta (28,9%) y Microsoft (21,4%).

Lale Akoner, la analista de eToro, explica que “las conocidas como Los siete magníficos han dominado los mercados en los últimos años, pero el creciente riesgo de concentración está impulsando a los inversores a reevaluar sus estrategias”.

Estos siete gigantes tecnológicos son las cotizadas de mayor tamaño del S&P 500. Su valor va de los 4,3 billones de dólares de Nvidia a los 1,2 billones de Tesla. El peso que todas ellas tienen en el selectivo estadounidense supera el 30%.

“Los últimos datos muestran que los inversores minoristas están reduciendo su exposición”, añade Akoner.

Pero, según explica el mismo experto, no lo hacen “porque duden del potencial a largo plazo de estas empresas, sino porque la excesiva dependencia de un puñado de gigantes tecnológicos deja las carteras vulnerables en un entorno volátil”.

Los analistas también ven potencial en Los siete Magníficos, al menos en la mayoría de ellos.

Según la media de expertos recogida por LSEG, el posible recorrido al alza de Nvidia en los próximos doce meses es del 19,2%. Es el más elevado de todo el grupo.

Menos recorrido ven en Microsoft (18,1%), Amazon (15,8%) y Meta (12,6%) y todavía menos en Apple (3,6%).

Por su parte, Alphabet y Tesla ya cotizan por encima de sus precios objetivos. La matriz de Google lo hace un 4,7% y la empresa fundada por Elon Musk casi un 23,6%.

Los analistas aconsejan de forma mayoritaria comprar las acciones de todos estos gigantes tecnológicos. La única excepción es Tesla. En su caso, la recomendación más repetida es la de mantener.

Para Akoner, el cambio entre los pequeños inversores revela “un enfoque más disciplinado”.

“Los inversores reconocen la fortaleza de Los siete magníficos, al tiempo que reequilibran activamente sus carteras para mejorar la diversificación”.

En su opinión, la prudencia mostrada “refleja una mentalidad madura entre los inversores minoristas, que pasan de buscar el rendimiento a gestionar el riesgo de forma más estratégica”.

Amazon, la favorita en España

En la encuesta elaborada por eToro se le ha preguntado a los pequeños inversores si habían invertido más en cada uno de estos valores o si habían planeado hacerlo.

También si habían considerado hacer todo lo contrario (invertir menos o pensar en hacerlo), o si no habían comprado o no lo habían reflexionado.

Con estas alternativas, se podría afirmar que la gran tecnológica estadounidense favorita de los españoles es Amazon. Un 19% de los encuestados afirma haber invertido más o planeado hacerlo.

En el lado opuesto se encuentra Tesla. Un 35% de los pequeños inversores de nuestro país ni ha comprado ni estudia comprar acciones del fabricante de vehículos eléctricos.

Las respuestas son similares a las de los inversores internacionales.