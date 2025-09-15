Alphabet, la matriz de Google, alcanza los 3 billones de dólares de capitalización bursátil

Alphabet, la matriz de Google, ha alcanzado este lunes los 3 billones de dólares de capitalización bursátil. La cotizada se ha visto beneficiada por el renovado optimismo de los inversores en torno a la inteligencia artificial (IA)y por una sentencia favorable en materia antimonopolio.

Las acciones clase A de la cotizada se revalorizaban un 4,6% hasta los 251,88 dólares, mientras que las acciones clase C avanzaban un 4,5% hasta los 252,3 dólares.

De esta forma, ambas clases de títulos alcanzaban máximos históricos poco después de que diese inicio la sesión del lunes en Wall Street.

Al superar la barrera de los 3 billones de dólares, Alphabet se suma a Apple y Microsoft, cuyo valor es de 3,52 y 3,78 billones de dólares, respectivamente.

Nvidia, máximo exponente de la IA en la Bolsa de Nueva York, cuenta con una capitalización de 4,27 billones.

