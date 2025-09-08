Las bolsas europeas suben: "ya han descontado la dimisión del primer ministro de Francia"

Los mercados europeos parecen ignorar, al menos por ahora, que este lunes se vota en Francia la moción de confianza convocada por el primer ministro del país, François Bayrou. Las bolsas del Viejo Continente suben, mientras la rentabilidad de la deuda aumenta ligeramente y el euro se fortalece.

Tras el toque de campana de la sesión de este lunes, el Dax alemán sumaba un 0,71%; el Cac 40 francés, un 0,29%; el Ibex 35, un 0,33%; el FTSE 100 británico, un 0,03%, y el FTSE Mib italiano, un 0,39%.

El Euro Stoxx 50 avanzaba un 0,49% y el Stoxx 600, un 0,28%.

Enfrentándose a esta moción de confianza, el primer ministro francés quiere comprobar si tiene o no el apoyo de la Asamblea Nacional para sacar adelante su propuesta de presupuestos, que incluye recortes por importe de casi 44.000 millones de euros.

Para los analistas de Link Securities, "lo más probable", y es algo que piensan que "ya tienen descontado los mercados, es que Bayrou pierda la moción y se vea obligado a presentar su dimisión al presidente Macron".

Pendientes de Macron

Por ello, consideran que "será la decisión que adopte Macron lo que valorarán los inversores".

Pablo Pinto, analista de mercados, también opina que "el mercado ya ha descontado la moción de confianza" y que "los mayores riesgos provienen de lo que podría suceder en las próximas semanas o meses".

El mismo experto recuerda que "la incapacidad de Francia para sanear sus finanzas públicas ha dado lugar a tres gobiernos en poco más de un año, y no hay indicios de que un cuarto tenga mejores resultados".

"Francia cambiará de Gobierno, pero no de problemas", añade.

De la misma manera, para los analistas de Link Securities, "en principio, el escenario más factible es que Macron nombre un nuevo primer ministro, probablemente del ala socialista, y que este intente sacar adelante un nuevo presupuesto con menores recortes".

Creen que este escenario "sería el menos negativo para los mercados".

Por el contrario, el escenario "más negativo" sería "la convocatoria de nuevas elecciones legislativas, algo a lo que Macron se resiste, ya que el resultado de las mismas no cambiaría mucho la actual composición de la Asamblea".

Como las bolsas, el euro también subía. La divisa comunitaria avanzaba frente al dólar y se cambiaba a 1,1731 billetes verdes.

La deuda

En Bankinter también anticipan que el Gobierno francés caerá en la moción de confianza.

"Lo bueno, que está 100% descontado en precios y que, por tanto, el previsible daño sobre los bonos (franceses y, por contagio, algo en los europeos en general) no será relevante", anticipaban los expertos de la entidad española.

