¿Nos está advirtiendo el oro de una caída del mercado?

El metal precioso sigue repuntando como si no hubiera un mañana, superando con creces al S&P 500, al Nasdaq e incluso al Bitcoin y al Ethereum.

Sin embargo, al tratarse de un activo refugio, surge la preocupación de que este repunte pueda ser una señal, si no de una crisis mundial, al menos de una corrección.

Y lo cierto es que hay motivos para ello. Para empezar, las grandes empresas tecnológicas siguen estando sobrevaloradas y la inversión en IA aún no ha dado sus frutos para la mayoría. Además, no se puede descartar el llamado "efecto septiembre", cuando el reequilibrio de las carteras suele provocar caídas.

La geopolítica tampoco ofrece muchos motivos para el optimismo. Aparte del hecho de que no se vislumbra el fin de la guerra en Ucrania ni de las tensiones en Oriente Medio, la reciente cumbre de Tianjin sugiere que el mundo se está polarizando cada vez más. Esto podría acelerar la fuga de capitales de Estados Unidos.

Pero por ahora, el oro (XAUUSD) sube por otras razones.

¿Qué viene ahora para el oro?

La principal tiene que ver con las expectativas de que la Reserva Federal vuelva a recortar los tipos de interés.

Si observamos el gráfico del oro, podemos ver que fue el discurso de Jerome Powell en Jackson Hole, en el que insinuó que podrían adoptar una postura más flexible, lo que desencadenó la reciente subida del metal.

También pesan los constantes ataques de Trump a los miembros del FOMC, presionándolos para que sigan una política monetaria más suave. Eso termina minando la confianza en el sistema financiero estadounidense, y con ello en el dólar y en los bonos del Tesoro. Todo esto, al final, impulsa la demanda de activos refugio.

A esto se suma la reciente —y para muchos inesperada— venta masiva de deuda a largo plazo en el Reino Unido, Italia y Francia, lo que provocó un aumento de los rendimientos. Entre la crisis política en París, los problemas en Alemania y la fuerte emisión de deuda en Europa, la confianza se ha visto tocada.

Desde UBS creen que en los próximos trimestres seguirá marcando nuevos máximos, impulsado por los recortes de tasas, el deterioro de los datos económicos, la incertidumbre macro y los riesgos geopolíticos. Aunque, eso sí, muchos de estos factores ya parecen estar bastante descontados por el mercado.

***Igor Kuchma es analista de Trading View.