Acciona Energía generará una nueva señal de entrada si logra superar los 24,16 euros

Los mercados de renta variable se muestran cautelosos tras la publicación de los resultados de Nvidia, cuyas acciones han caído en el mercado fuera de horario. A esta situación se suma la constante tensión entre Donald Trump y la Reserva Federal.

El Ibex 35 cerró la jornada de ayer con un retroceso del 0,65%, acercándose al nivel de los 15.000 puntos que había recuperado hace dos semanas. La caída de los valores bancarios fue un factor clave en este descenso. Hoy jueves, el selectivo español tratará de no perder esta cota psicológica. Examinando los valores de su composición, destaca el comportamiento, en la parte baja de la tabla, de los títulos de Acciona Energía.

Uno de los motivos de la caída de hoy es un hecho que no ha gustado demasiado a los inversores: el giro que se ha producido en su política organizativa y la nueva mirada hacia el sudeste asiático con el fin de frenar la incertidumbre generada por Donald Trump con las renovables y evitar un impacto excesivo en su cotización.

De este modo, Acciona Energía ha suspendido temporalmente dos proyectos de baterías en Texas, en Estados Unidos. A esto se suma el apoyo de Trump a la energía nuclear y el carbón en detrimento de las energías renovables, lo que ha creado un entorno de "cerrojazo" para las energías limpias en el país norteamericano.

Ante este panorama, Acciona Energía, presidida por José Manuel Entrecanales, está buscando expandirse en otros mercados para diversificar sus operaciones y reducir su dependencia de Estados Unidos. La compañía se ha centrado especialmente en el sudeste asiático, donde busca consolidar su presencia en países como Filipinas, Tailandia y Vietnam.

Rápidamente, los inversores se han apresurado a reducir su exposición al valor, provocando descensos que han colocado al título en la parte baja de la tabla en los primeros compases de la sesión, lo que ha generado cierto rechazo en plena zona de resistencia.

Si analizamos los títulos de Acciona Energía bajo el punto de vista técnico, vemos que, tras un período muy extenso de constantes correcciones, el valor pasó desde los máximos alcanzados en agosto de 2022 en la zona de los 41,23 euros hasta los mínimos de abril de este mismo ejercicio en la zona de los 13,88 euros. Es decir, una pérdida de capitalización en todo este tiempo de más del 66% de su valor en bolsa.

Evolución de las acciones de Acciona Energía Eduardo Bolinches Tradingview

Tras el alcance de este suelo de mercado, las posiciones cortas acumuladas durante el acusado descenso han ido cerrándose paulatinamente, lo que ha provocado una recuperación muy importante del precio de sus acciones en forma de pauta de mínimos y máximos ascendentes hasta alcanzar, durante el pasado mes de julio, la zona de los 25,64 euros, máximos de este año.

Ese nivel ha provocado un nuevo ajuste en la cotización, que ha llevado al valor a construir un lateral de consolidación bastante estrecho que va desde los 23 euros en la parte baja hasta los 24,16 euros en la parte más alta, un rango en el que se ha mantenido durante todo este mes de agosto.

Así pues, como niveles técnicos de relevancia, tendremos muy en cuenta este lateral, ya que cualquier escape por cualquiera de los dos lados derivaría en el siguiente movimiento tendencial que pueda experimentar el valor.

Si ya tenemos el título en cartera y nuestra visión es de corto o medio plazo, no deberíamos permitir que caiga por debajo de la zona de los 22,48 euros, en cuyo caso ejecutaríamos una orden de protección que permita asegurar ganancias o reducir pérdidas si estamos comprados desde más arriba.

Por el contrario, si lo que buscamos es formalizar una compra con la expectativa de una vuelta a los máximos del año, se trata de un escenario bastante probable en el momento actual. No obstante, deberemos esperar a que el valor supere determinados niveles técnicos que son clave, teniendo en cuenta que ya ha salido de la zona de sobrecompra extrema acumulada en las últimas semanas.

Así, la superación de los 24,16 euros abriría un nuevo escenario de continuidad alcista, con objetivo en los máximos anuales de 25,64 euros, que consideraríamos como primera referencia y objetivo. En este caso, la orden de protección quedaría situada en la pérdida de los 23,02 euros en base a cierres.