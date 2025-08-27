El Ibex 35 defiende los 15.100 puntos antes de los resultados de Nvidia

El Ibex 35 intenta el rebote. El selectivo de la Bolsa española sube tras dos sesiones consecutivas de descensos provocados por la incertidumbre política francesa y la injerencia de la Casa Blanca en la Reserva Federal (Fed).

En los primeros minutos de negociación de este miércoles, a la espera de que se conozcan los resultados de Nvidia, el Ibex 35 avanzaba un 0,17%, hasta los 15.147,38 puntos.

Solaria (+4,61%), Acciona Energía (+0,95%) y Amadeus (+0,63%) lideraban los repuntes del índice. A su vez, las pérdidas más abultadas eran las de Sabadell (-2,61%), Bankinter (-1,06%) y BBVA (-0,88%).

El verde volvía a los principales parqués europeos. El Dax alemán subía un 0,02%; el Cac 40 francés, un 0,27%; el FTSE 100 británico, un 0,26%, y el FTSE Mib italiano, un 0,29%.

El Euro Stoxx 50 repuntaba un 0,26%; mientras que el Stoxx 600 avanzaba un 0,36%.

El foco en el Viejo Continente vuelve a ponerse en Francia por tercera jornada consecutiva, desde que el primer ministro del país, François Bayrou, decidió pedir un voto de confianza en respuesta a la creciente oposición a sus planes de ajustes incluidos en el presupuesto de 2026.

De momento, todos los partidos de la oposición han señalado que votarán en contra del Gobierno el próximo 8 de septiembre.

De ser así, y no lograr antes Bayrou un acuerdo con algún partido de la oposición, lo más probable es que, tras perder la votación presente su dimisión al presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Para los analistas de Link Securities, “pase lo que pase, lo que está ocurriendo en Francia es un buen ‘toque de atención’ para otros países europeos que, aunque en menor medida, presentan elevados déficits estructurales y unos niveles deuda descontrolados”.

Creen que “la necesidad de reformas estructurales, imprescindibles en Francia, digan lo que digan los partidos “populistas” de derechas o de izquierdas, se extiende a otras economías de la región, entre ellas España e Italia”.

La crisis política y la situación de las finanzas galas hacen temer a los inversores por una potencial crisis de deuda. Dicho temor ha provocado el aumento de las primas de riesgo de Francia, especialmente, y de España e Italia, en menor medida.

En la sesión de este miércoles, la rentabilidad de la deuda de los bonos franceses a 10 años se reducía al 3,495% y la de los españoles al mismo plazo, al 3,32%.

Al mismo tiempo, el interés ofrecido por los bonos alemanes –que son la referencia en la eurozona– se elevaba al 2,727%.

Los índices europeos intentaban el rebote tras el cierre con subidas moderadas en Wall Street.

El parqué neoyorquino logró terminar la sesión del lunes en positivo, obviando por completo el anuncio del presidente de EEUU, Trump, de que había despedido a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook.

“Lo que queda en entredicho es la independencia de la Fed. Una Fed en las manos de los políticos es un escenario que parece cada vez más cercano”, advierten también los analistas de Link Securities.

Los resultados de Nvidia

Al cóctel formado por la situación en Francia y los ataques de Trump a la Fed se sumará este miércoles un nuevo ingrediente: los resultados de Nvidia.

El gigante tecnológico dará a conocer sus resultados correspondientes al segundo trimestre de su ejercicio fiscal 2026 una vez termine la jornada en Wall Street.

Se espera que la compañía presente fuertes crecimientos de sus cifras, tanto a nivel ventas como a nivel beneficios, y que se muestre muy optimista sobre el devenir de todo lo relacionado con la inteligencia artificial(IA).

“La gran pregunta es si será suficiente a ojos de los inversores para justificar los muy exigentes múltiplos a los que cotiza la compañía. Dada la relevancia de la compañía, lo que ocurra 'moverá' las bolsas el jueves, para bien o para mal”, añaden también desde Link Securities.

El euro pierde fuerza

El euro perdía fuerza frente al dólar y se cambiaba a 1,161 billetes verdes.

El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, cedía un 0,3%, hasta los 66,5 dólares por barril. La caída del West Texas Intermediate estadounidense era del 0,28%, hasta los 63,05 dólares.

El oro se alejaba de los 3.450 dólares por onza, mientras que el bitcoin se acercaba a los 111.000 dólares.